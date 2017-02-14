В LeBoutique появилась виртуальная примерочная: как это работает

Отговорка «В интернет-магазине нельзя примерить одежду» больше не работает

Покупатели интернет-магазина Le Boutique смогут примерять вещи онлайн. Такая возможность появилась благодаря виджету «Виртуальная примерочная». Не покидая сайта, покупатель может ввести параметры своего тела, определиться с размером и даже посмотреть, как вещь будет смотреться на фигуре.

Какие параметры нужны для определения размера:

обхват груди

обхват талии

обхват бедер

обхват рук

рост

После того, как покупатель введет эти данные, программа построит двухмерную модель его фигуры и приблизительно покажет, как вещь будет смотреться на человеке.

В виртуальной примерочной можно примерить около 8 тыс наименований одежды. Для этого ему нужно зайти в раздел «Примерить онлайн». там собраны все модели, которые адаптированы под новую функцию. Покупателю, который уже зарегистрировал свой личный кабинет в интернет-магазине, не придётся каждый раз вводить данные вручную: система запомнит его фигуру автоматически.

Как примерить одежду онлайн:

Выберите фильтр «примерить онлайн» и ищите нужную модель.

На карточках товаров, с которыми работает эта функция, есть кнопка «примерить онлайн». Нажав на нее, вы попадете в раздел, где нужно уточнить параметры фигуры.

После этого программа покажет, как будут сидеть на фигуре разные размеры выбранной вещи.

Все персональные данные сохраняются в системе. Поэтому, просматривая новые товары, покупатель сразу увидит, насколько подойдет ему та или иная вещь.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Виртуальная примерочная — новый тренд в электронной коммерции. Инновационный австралийский проект mPort, внешне напоминающий усовершенствованную фотокабинку, сканирует тело покупателя, определяет размер одежды и предлагает ему приобрести необходимый товар только в тех магазинах, где есть подходящие модели.

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