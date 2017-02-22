В мире растет количество исламских банков

По состоянию на 2016 год общий объем активов исламских банков оценивается в 1,5 трлн долларов

Исламские банки — финучреждения, функционирование которых согласуется с религиозными правилами ислама — представлены в 60 странах по всему миру. По состоянию на 2016 год общий объем активов таких банков составлял 1,5 трлн долларов. Для сравнения, вначале 1990-х годов он был на уровне 100 млрд долларов.

В Малайзии, Кувейте, Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока и Азии исламский банкинг имеет системное значение, так как на него приходится 15% всего банковского сектора.

Такие цифры приводит Международный валютный фонд (МВФ) в своем отчете в связи с «недавним одобрением» руководством Фонда набора рекомендаций по укреплению финансовой стабильности в странах, где распространено оказание банковских услуг на исламской основе.

В МВФ сообщают, что исламские банки составляют лишь 2% от глобального банковского сектора.

Однако доля исламских банков «быстро растет и привлекает все большее внимание регуляторов и политического руководства».

В связи с этим, МВФ призывает к повсеместному внедрению стандартов, принятых в 2015 году под эгидой куала-лумпурского Совета по исламским финансовым услугам, и устранению «сохраняющихся регулятивных пробелов».

Среди таких стандартов:

— выработка действенных механизмов урегулирования ситуации с проблемными банками,

— создание финансовых «страховочных сетей»,

— ускорение выпуска таких качественных суверенных активов, как сукук (исламские гособлигации).

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По материалам tass.ru