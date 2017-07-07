В общественном транспорте Киева появляются билеты с QR-кодами

КП «Киевпасстранс» обновит одноразовые билеты для оплаты проезда и разместит на них QR-коды

Как сообщают в пресс-службе «Киевпасстранса», предприятие постоянно обновляет разовые проездные билеты с целью повышения степени защищенности. На этот раз чтобы предотвратить подделку на разовые билеты было решено добавить дополнительный уровень защиты — специальный QR-код. Знак будет расположен с обратной стороны бумажного проездного.

С 7 июля лимитированную серию новых билетов уже ввели в оборот на некоторых маршрутах наземного общественного транспорта. Первыми на новый стандарт переходят Троллейбусное депо №2 и 3, а также Куреневское троллейбусное ремонтно-эксплуатационное депо и автобусный парк №2.

Полный переход на билеты с QR-кодами состоится 15 июля, после введения новых тарифов. Напомним, проезд в наземном общественном транспорте подорожает до 4 грн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что к концу года в транспорте Киева запустят электронные билеты. В столице запустят электронную систему оплаты проезда в общественном транспорте.

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