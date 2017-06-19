В одной из стран ЕС разрешили использование роботов-курьеров

Эстония стала первой страной, которая легализовала роботов-курьеров

Парламент Эстонии абсолютным большинством (86 из 101 парламентария) проголосовал за легализацию доставки с помощью миниатюрных роботов-курьеров, разработанных компанией Starship Technologies. Таким образом, Эстония стала первой страной, которая легализовала роботов-курьеров.

Данным законопроектом парламент разрешил использование роботов-доставщиков, которые передвигаются со скоростью не более 6 км/час, являются частично автоматическими и используют сенсонры, камеры и другие средства для получения информации про окружающую среду.

Цель инициативы — поддержать развитие молодых инновационных компаний в Эстонии. Более того, новые технологии помогут курьерским службам сэкономить, так как на последний этап доставки — от ближайшего шоссе до конкретного адреса — приходится от 20% до 40% затрат.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что каждый пятый сотрудник в Азии опасается, что его заменят роботы. Сотрудники трех азиатских стран имеют серьезные опасения по поводу того, что автоматизация труда может лишить их работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роботы-хирурги или роботы-банкиры: кому доверяют больше?

По материалам estonianworld.com