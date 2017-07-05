В Париже запустили крупнейший в мире кампус для стартапов

Проект Station F нацелен абсолютно на всех предпринимателей, независимо от опыта и достатка

Франция запускает крупнейший в мире кампус для стартапов на территории бывшего железнодорожного депо в Париже. Проект нацелен абсолютно на всех предпринимателей, независимо от опыта и достатка.

Площадь кампуса Station F составляет 3,5 гектара и может вместить около 3 тыс сотрудников. На территории кампуса также есть ресторан, бар и восемь помещений для проведения мероприятий.

Кампус будет принимать компании из 26 международных программ. В связи с этим кампус ведет переговоры с мэрией Парижа о строительстве жилого квартала уже в 2018 году.

Данный проект является частью масштабного проекта Франции по развитию инновационного предпринимательства внутри страны. Главный инвестор проекта — телеком-магнат и миллиардер Хавьер Ниль, вложивший в развитие Station F 250 млн евро.

Большинство стартапов, которые получат поддержку Station F, принадлежат таким крупным компаниям, как Facebook и Microsoft. Однако в Station F может попасть любая другая компания через две программы — Founders Program и Fighters Program. Последняя нацелена на тех, у кого есть потенциал и идеи, но нет средств и условий для их реализации.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что европейский стартап предлагает полностью бесплатные денежные переводы. Ирландский стартап Circle удвоит количество своих сотрудников в Ирландии в рамках планов стать полностью бесплатным международным сервисом для осуществления денежных переводов.

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По материалам theverge.com