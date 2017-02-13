В предвкушении: у iPhone 8 будет сканер радужной оболочки глаза

В Apple позиционируют iPhone 8, как самый технологичный смартфон из всех своих моделей

Согласно новостному порталу DigiTimes, Apple намерен оснастить свой iPhone 8 сканером радужной оболочки глаза. Об этом сообщает technobuffalo.com.

Это далеко не новая идея — такой сканер уже есть в смартфонах Lumia 950 и Lumia 950 XL от Microsoft, а также Samsung Galaxy Note 7, который запустился в прошлом году.

Так, если слухи все-таки оправдаются, iPhone 8 станет первым устройством Apple с подобной технологией, что может стать стимулом для существующих пользователей Айфонов променять свои девайсы на новые модели. Чаще всего сканеры радужной оболочки глаза используются для входа в приложения без необходимости вводить пароль или проходить аутентификацию с помощью скана отпечатка пальца.

В DigiTimes сообщили, что «производители уверены в успехе своего нового девайса».

В DigiTimes также подтверждают слухи о том, что новый смартфон от Apple будет иметь OLED-панель и технологию беспроводной зарядки. По прогнозам, Apple будет позиционировать iPhone 8, как свой самый технологичный смартфон. Также, ожидается, что он будет на порядок дороже предыдущих моделей — его цена будет превышать 1 тыс долларов.

Apple также намерен запустить еще две новые модели — iPhone 7s и iPhone 7 Plus – которые не смогут похвастаться наличием таких технологий, как OLED-панель и скан радужной оболочки глаза, но будут доступнее по цене. Все три новые модели будут оснащены технологией беспроводной зарядки.

Ожидается, что новые Айфоны компании Apple будут запущены в сентябре текущего года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple нашла нового производителя для iPhone.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: iPhone 8: трейлер 2017



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неожиданно: Apple впервые превзошел Samsung

По материалам technobuffalo.com