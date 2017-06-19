В России стартовала кампания в поддержку легализации криптовалют

Организаторами кампании выступают активисты Роскомсвободы и Центра защиты цифровых прав

Сегодня, 19 июня, в России стартует кампания в поддержку легализации криптовалют, целью которой является определение правового статуса криптовалют в стране и отмена неправомерных блокировок сайтов криптовалютной тематики и преследования биткоин-энтузиастов. Организаторами кампании выступают активисты Роскомсвободы и Центра защиты цифровых прав.

Законопроект о регулировании цифровых валют, который сейчас разрабатывают Министерство финансов и Госдума РФ, появится не раньше 2018 года, а пока статус криптовалют не определен ни законодательно, ни в правоприменительной практике, отмечают организаторы кампании.

Тем временем, юристы Центра защиты цифровых прав ведут два судебных процесса о блокировке сайтов биткоин тематики: сайт известной p2p-биржи localbitcoins.com и информационно-аналитический ресурс bitcoininfo.ru.

Указанные сайты были заблокированы, согласно решениям судов Санкт-Питербурга. Последние признали распространение информации о биткоинах незаконным.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в России начали разрабатывать собственную криптовалюту. Крипторубль разрабатывают при участии Центробанка РФ.

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По материалам forklog.com