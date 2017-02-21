В Швейцарии появится еще одна локальная цифровая валюта

Новая цифровая валюта будет предназначена для ежедневного использования

Тичино — швейцарский кантон на юге страны — намерен выпустить собственную цифровую валюту для ежедневного использования. Ее обращение может быть ограничено лишь территорией данного кантона.

Разработчиками будущей криптовалюты, которая будет называться «тичинокоин» (ticinocoin, TIC), стали ученые Клаудио Россини и Мишель Фискалини. Финальные пилотные тестирования цифровой валюты были завершены на прошлой неделе.

Ожидается, что региональная виртуальная валюта, основанная на технологии блокчейн, станет отличным стимулятором местной экономики за счет более быстрых, прозрачных и менее дорогих транзакций. Фискалини утверждает, что обращение TIC может быть ограничено местными товарами и услугами кантона Тичино.

Цена за 1 TIC будет приравниваться к одному швейцарскому франку. Однако для совершения операций с участием тичинокоин могут потребовать обязательную авторизацию от FINMA – швейцарского денежного регулятора.

Тичинокоин — это уже не первая локальная валюта в Швейцарии. В 2015 году была запущена региональная валюта леман, запуск электронной версии которой запланирован на март. Еще один швейцарский кантон Вале намерен выпустить собственную валюту фарине в 2017 году.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам coinfox.info