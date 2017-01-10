В Украине резко выросло количество расчетов карточками

Эксперты прогнозируют дальнейший рост количества транзакций с платежными картами
С 2007 года украинцы стали в 9 раз чаще расплачиваться банковскими картами: десять лет назад данный показатель был на уровне 4%, а на конец 2016 года — 35%. Более того, эксперты прогнозируют рост количества транзакций с использованием пластиковых карт после введения лимита на наличные платежи в размере 50 тыс гривен.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что в Украине рекордно выросло количество фишинговых сайтов.
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По материалам Газета по-Украински