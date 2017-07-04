В Украине выступит сооснователь краудфандинговой площадки Kickstarter

Названо имя еще одного спикера OLEROM FORUM 1!

30 сентября в рамках OLEROM FORUM 1 со сцены Дворца Спорта выступит человек новых взглядов и мышления, сооснователь всемирно известной краудфандинговой площадки Kickstarter – Чарльз Адлер.

Адлер по праву считается предпринимателем нового времени и ведущим дизайнером современности. Чарльз вместе с Перри Ченом и Янси Стиклером основали глобальную краудфандинговую площадку Kickstarter. Он совершил революцию в мире инвестиций и воплотил свою мечту для того, чтобы помочь сделать это миллионам других людей. Чарльз вывел Kickstarter на мировой уровень, объединив на одной площадке стартаперов и инвесторов, создателей креативных проектов и покупателей со всех уголков планеты.

Чарльз Адлер признан одним из самых известных новаторов цифровой эпохи и входит в ТОП-12 революционных фигур в бизнесе по версии Forbes. К числу его успешных проектов также относятся дизайн-студия Source-ID и интернет-издательства Subsystence. Чарльз Адлер –человек, работа которого всегда находит отражение в обществе и приносит ему пользу.

Краудфандинговая площадка Kickstarter — это двигатель, который помогает привносить в мир новые идеи, позволяя креативным людям рассказать о своей задумке и собрать деньги на ее реализацию. Так, с момента запуска Kickstarter было профинансировано более 100 тыс. проектов — от фильмов, игр и музыки до искусства, дизайна и технологий. Благодаря платформе более 12 млн. людей собрало около $3 млрд. для различных проектов. Проекты Kickstarter помогли создать более 8 тыс новых компаний и некоммерческих организаций, а также более 300 тыс полноценных рабочих мест.

Благодаря платформе сотни украинских предпринимателей смогли заявить о своих идеях и проектах на весь мир. Сейчас на Kickstarter зарегистрировано более 300 проектов из Украины.

Только в мае с помощью платформы украинцам удалось собрать деньги на запуск трех проектов. Созданная разработчиками из Киева гарнитура Hushme, которая делает разговоры по телефону неслышными для окружающих, собрала почти $72 тыс. Украинский стартап Luciding со своим гаджетом для осознанных снов LucidCatcher собрал благодаря Kickstarter более $87 тыс. А «умные» жалюзи SolarGaps, которые генерируют солнечную энергию, побили поставленную цель в два раза! И вместо заявленных $50 тыс выходцы из Украины собрали $102 тыс.

Напомним, ранее стало известно, что хедлайнером OLEROM FORUM 1 станет сооснователь Apple и изобретатель первого персонального компьютера – Стив Возняк.

Кроме того, 30 сентября со сцены Двора Спорта выступит основатель интернет-магазина приложений GetJar и венчурный инвестор, который входит в топ-25 hitech-лидеров Европы по версии Wall Street Journal – Илья Лаурс.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Краудфандинг: популярные площадки и успешные проекты