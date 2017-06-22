В украинских ресторанах можно оплатить счет через QR-код

Заплатить за обед со смартфона смогут пользователи Приват24

Бесконтактное решение для расчетов в ресторанах разработал Приватбанк в партнерстве с компанией POSTER, которая занимается автоматизацией приема платежей в заведениях питания. Об этом сообщает пресс-служба банка в Facebook.

Чтобы расплатиться за обед смартфоном, пользователю нужно зайти в приложение Приват24 и отсканировать QR-код, который нанесен на счете заведения.

Платеж автоматически производится через кассу POSTER на планшете. А комиссия за обработку транзакции составляет всего 1% (вместо привычных 1,7% в случае приема платежа с обычного POS-терминала). Кроме того, это решение позволяет принимать бесконтактные платежи без значительных инвестиций в инфраструктуру.

Сейчас услугу подключили около 20 ресторанов и кафе в Днепре, Львове, Одессе и даже Яремче.

ВИДЕО — Как расплатиться в ресторане по QR-коду

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что вскоре принимать платежи можно будет прямо со смартфонов, оборудованных NFC-датчиком. Соответствующую опцию тестирует Британская процессинговая компания Worldpay.

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