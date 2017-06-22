Как перевести деньги со смартфона: обзор приложения Vodafone Pay

Деньги можно переводить как с карты, так и с мобильного счета

На прошлой неделе в Украине был запущен сервис Vodafone Pay — кошелек для расчетов со счета мобильного оператора. Редакция PaySpace Magazine решила протестировать приложение.

Немного истории

Возможность потратить деньги с мобильного счета не на услуги связи изначально появилась у Киевстар. Однако сервис пока не стал массовым.

Мобильные деньги от Vodafone в Украине начали обсуждать еще два года назад. В 2015 британский мобильный оператор получил права на использование в стране торговой марки M-PESA (система мобильных денег, впервые запущенная в Кении). Но сервис под этим брендом так и не запустился. Мобильные деньги Vodafone пришли в Украину под названием Vodafone Pay.

Кто может пользоваться Vodafone Pay?

Установить приложение могут абоненты всех мобильных операторов. Но на сайте сервиса указано, что платежи с лицевого счета доступны только абонентам Vodafone. Клиенты остальных провайдеров смогут пользоваться карточными переводами.

При регистрации сервис запрашивает номер телефона абонента и отсылает на него одноразовый код-подтверждение. Все настроено удобно — пользователю не нужно переключаться между приложениями и запоминать шестизначный пароль — в приложении работает автозаполнение. Остается только придумать PIN-код. Если вы решите выйти из своего аккаунта, при попытке вернуться процедуру прийдется повторить.

Как расплачиваться в приложении?

Приложение Vodafone Pay не ограничено платежами со счета мобильного оператора. Для тех, кто привык расплачиваться картой, есть соответствующий сервис. При этом комиссия за перевод с карты на карту приятно удивила — она меньше, чем у популярных интернет-провайдеров.

Чтобы отправить кому-то деньгу, сначала нужно выбрать, с какого счета будут списаны средства — с мобильного или банковского. Для этого в меню предусмотрено два пункта — «перевод со счета» и «перевод с карты». В зависимости от того, какой способ вы выберете, будет меняться комиссия. Об этом дальше.

Мобильные деньги

Если вы указываете в мобильном приложении номер Vodafone, он автоматически становится вашим счетом мобильных денег. Впоследствии деньги за покупки будут списываться с того же номера, что и траты на разговоры и SMS. Нужно учитывать, что перевод осуществляется только со счетов Vodafone. Редакция пыталась перевести деньги со счета МТС, и транзакция зависла в истории платежей.

Банковские карты

В приложении есть специальный раздел для хранения карт. Туда можно добавить несколько кредиток — интеграция происходит благодаря сервису MasterPass. При добавлении карты с нее списывается 1 грн. Сумма возвращается на карту в течение минуты. Платежи с карты приходят мгновенно.

Куда можно перевести средства?

Переводить, как и получать средства, можно на разные каналы. После того, как вы определились, с какого счета будете платить, и зашли в соответствующее меню, на верхней панели можно выбрать направление средств — на карту или на мобильный счет получателя.

Комиссии сервиса

Перевод Комиссия С карты на карту 0,5% + 2,5 грн С карты на мобильный счет 0,5% + 2,5 грн С мобильного счета на карту 4% С мобильного счета на мобильный счет 2%, минимум 1 грн

Зачем нужны QR-коды?

В приложении есть две функции, связанные c QR-кодами. Это сканирование чужого QR и создание собственного. Обе опции упрощают денежные переводы между пользователями приложения Vodafone Pay. Отсканировав код получателя перевода, приложение автоматически распознает его номер. И отправителю не нужно вводить его вручную. Однако у сервиса есть явный недостаток — сканиуя QR, вы сможете отправить деньги только с платежной карты на мобильный счет. Но не наоборот.

Какие еще платежи доступны в приложении?

Помимо денежных переводов в приложении можно оплачивать мобильную связь, банковские сервисы, игры, интернет, телевидение, коммунальные платежи, счета в такси.

Еще приложение позволяет отправить запрос на денежный перевод. Получателю прийдет SMS с указанием номера, на который нужно отправить деньги, и предложением скачать приложение Vodafone Pay.

Пока рано говорить о востребованности такого сервиса среди украинцев. Ведь количество его загрузок на Google Play пока не превысило 5 тыс. А оценку мобильному кошельку поставило всего 67 человек.

Объединение в мобильном приложении платежей с банковского и мобильного счетов — хорошая идея. Ведь в Украине пока нет привычки тратить деньги с мобильного счета на что-либо кроме разговоров и 3G. Так сложилось, что мобильные деньги популярны в странах, где население не имеет доступа к банковским услугам. Так, в 2007 году Vodafone представил в Кении платежный сервис M-PESA, который позволил миллионам кенийцев переводить друг-другу деньги с помощью обычных кнопочных телефонов. Спустя 10 лет через этот сервис проходит половина ВВП страны. Посмотрим, будут ли востребованы мобильные деньги в Украине.

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