Енергоефективність для бізнесу: практичні рішення від ВЕНКОН для зниження витрат на енергоспоживання

29.09.2025 13:46
Новини компанії

Уміння оптимізувати бізнес – це один із кроків, який веде до успіху. Керівнику необхідно не тільки домогтися високої прибутковості, але й правильно розподіляти витрати, одна зі статей яких – оплата за комунальні послуги. Складність полягає у тому, що підприємству потрібно багато ресурсів для покриття потреб і комфорту співробітників, а також тарифи для бізнесу вищі, ніж для приватного використання.

Ми звернулися за порадою до фахівців з компанії ВЕНКОН, які спеціалізуються на підборі та монтажі різної техніки для дому та бізнесу, і дізналися у них, як на підприємстві можна знизити витрати на електроенергію

Що пропонує Венкон для економії за допомогою альтернативної енергетики

Щоб отримувати власну електроенергію, можна використовувати сонячні панелі. Для їх установки потрібна велика площа – можна задіяти дах будівлі або землю у дворі підприємства. Сучасні панелі забезпечують високий ККД і можуть надати ресурси як для часткового заміщення поставок електроенергії, так і повного. При більшому масштабі електроенергію можна навіть продавати в рамках зеленого тарифу.

Якщо на підприємстві потрібна гаряча вода, то можна економити на її нагріванні, виключивши використання електроенергії в значних кількостях. Таку можливість дають сонячні колектори – нескладні прилади, які нагрівають воду від сонця. Можуть використовуватися не тільки для ГВП, але й для опалення.

Теплові насоси також є альтернативним джерелом тепла, які працюють від повітря, води або ґрунту в навколишньому середовищі. Вони можуть замінити електричні бойлери, котли, теплу підлогу й дати тепло майже безкоштовно. У ВЕНКОН можна підібрати теплові насоси, які забезпечать стабільний мікроклімат для співробітників та клієнтів, а також довгострокове зниження операційних витрат.

Як економити на вентиляції та кондиціонуванні

Пристрої вентиляції та кондиціонування працюють цілий рік. Свіже повітря необхідне завжди. Кондиціонер влітку охолоджує приміщення, а взимку може використовуватися для обігріву. Експерти магазину Венкон для економії на цьому рекомендують:

  • використовувати рекуператори – пристрої, що забезпечують приплив свіжого повітря без тепловтрат;
  • замість звичайних кондиціонерів, які тільки вмикаються і вимикаються, використовувати інверторні, що плавно регулюють оберти компресора;
  • оптимізувати повітроводи, зменшити їх довжину, кількість поворотів, правильно вибрати матеріали – це зменшить інтенсивність роботи вентиляторів, а також шум.

Як економити на освітленні та електричних пристроях

Будь-яке підприємство потребує освітлення, а також використовує безліч інших приладів, які працюють від електрики. Ми попросили фахівців Венкон систематизувати поради щодо економії в таблиці:

Пристрій Опис Вигода
Світлодіодне освітлення Купуйте не просто LED світильники, а дивіться на їх клас енергоефективності – краще A+++ Якщо приміщення велике або в ньому немає вікон, то світло знадобиться весь робочий час, навіть якщо воно маленьке і з вікнами, то взимку темніє рано і доведеться освітлювати робочу площу
Використання «розумного» управління Прилади, які вмикаються і/або вимикаються автоматично Наприклад, світильник в коридорі з датчиком руху, витяжка в санвузлі з таймером – ніхто не забуде вимкнути ці прилади, вони вимикаються автоматично
Енергоефективна техніка Завжди варто вибирати техніку з класом енергоефективності не менше A++ Таке обладнання, як кондиціонер, котел, водопровідний насос, витяжка працюють весь час, тому економія буде відчутною.

Оптимізація витрат на опалення

Для економії на опаленні Венкон надав наступні рекомендації:

  1. Перейти на енергоефективні котли, наприклад, газові конденсаційні або піролізні твердопаливні.
  2. Повністю відмовитися від котлів на користь теплових насосів або сонячних колекторів.
  3. Використовувати зональний обігрів у великих приміщеннях. Наприклад, тепла підлога або конвектори.

Якщо ви хочете оптимізувати витрати на бізнес в довгостроковій перспективі, то почніть з енергоефективності робочих приміщень. Для отримання індивідуальних порад для вашого випадку, зверніться до Венкон. Крім консультацій в магазині ви знайдете асортимент товарів за вигідними цінами з можливістю доставки та установки.

