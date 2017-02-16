Скоро новая система оплаты проезда в общественном транспорте заработает еще в нескольких городах Украины

Весь электротранспорт Львова перевели на электронные билеты. Следующими городами Украины, где введут новую систему оплаты проезда в общественном транспорте, станут Ивано-Франковск, Херсон, Днепр, Полтава и Кропивницкий. Об этом сообщает на своей странице в соцсети руководитель сети региональных пресс-офисов ПриватБанка Инна Музычук.

Банком, который перевел все трамваи и троллейбусы Львова на безналичный расчет, стал ПриватБанк.

Начиная с сегодняшнего дня, 16 февраля 2017 года, жители и гости Львова смогут ездить в трамваях и троллейбусах без бумажных билетов и оплачивать проезд с помощью смартфонов. Как сообщают в горсовете Львова, технология оплаты проезда через Приват24 и специальный QR-код теперь работает на всех городских маршрутах трамваев и троллейбусов.

Чтобы оплатить проезд, нужно загрузить на смартфон мобильное приложение Privat24 и сканировать QR-код, который изображен на специальных стикерах в трамвае или на остановке транспорта. Во время поездки оплаченный билет необходимо будет «закомпостировать» прямо в смартфоне и предъявить кондуктору или контролеру.

Львов стал первым городом Украины, где внедрена безналичная система оплаты проезда в электротранспорте. Существенное преимущество этой технологии в том, что она не требует огромных затрат на инфраструктуру и модернизацию городского транспорта.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что британский транспорт переходит на биометрию.

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