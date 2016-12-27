Ветхая валюта: что делать с изношенными банкнотами гривны

НБУ дал несколько советов тем, кто обнаружил испорченную банкноту национальной валюты в кошельке

Заведения торговли и сферы услуг обязаны принимать изношенные банкноты гривен всех номиналов, не вызывающие сомнения в их подлинности. Об этом сообщает Национальный банк Украины на своей странице в Facebook.

В то же время, выдавать такие банкноты в качестве сдачи учреждения не имеют права. Они должны сдать изношенные банкноты в обслуживающий банк вместе с выручкой.

Изношенными считаются банкноты, имеющие потертости, частичную потерю красок на изображениях, разрыхление и потерю жесткости бумаги, общие или локальные загрязнения, пятна и надписи, оттиски штампов, надрывы или надрезы, отверстия и проколы, оторванные края или углы, а также склеенные банкноты.

Также НБУ напомнил, что банки обязаны бесплатно и без каких-либо ограничений обменивать гражданам изношенные банкноты национальной валюты на пригодные.

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