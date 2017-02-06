Виртуальная кредитка: в одной из европейских стран запускают новый сервис

SIX Payment Services выпустила мобильную кредитную карту для пользователей в одной из стран ЕС

Компания SIX Payment Services, специализирующаяся на платежных сервисах, выпустила виртуальную кредитку на базе SIM-карты для совершения мобильных платежей. Пока услуга действует только на территории Австрии.

Мобильная кредитка называется PayLife 0100 – по одноименному бренду, под которым SIX работает в Австрии. Карту можно установить на мобильные телефоны на базе Android версии 4.1 и выше, после чего платежи «в одно касание» можно будет совершать через любые EFTPOS-терминалы, поддерживающие бесконтактные платежи. Мобильную кредитку также можно использовать для онлайн-шопинга, также как и традиционную пластиковую кредитную карту.

Существующие держатели карт PayLife могут получить виртуальную кредитную карту через портал «myPayLife».

В первый год после запуска услуга будет бесплатной, после чего ежемесячная плата за пользование будет составлять 90 евроцентов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что европейский банк запустит услугу видео-идентификации.

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По материалам finextra.com