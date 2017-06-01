Виртуальную реальность будут использовать для обучения сотрудников магазинов

Гигант розничной торговли Walmart начнет использовать технологию виртуальной реальности для обучения своих сотрудников менеджменту и обслуживанию клиентов

К концу 2017 года технология виртуальной реальности (VR) будет использоваться во всех учебных центрах Walmart Academy в США, которых насчитывается около 200. Все центры оборудуют VR-гарнитурами Oculus Rift и игровыми ПК, которые позволят использовать инновационные учебные материалы.

Тренинги в VR будут дополнять традиционное обучение. Каждый год новую учебную программу будет проходить примерно 150 000 сотрудников.

В своих виртуальных пособиях Walmart будет использовать 360-градусный видео-интерфейс, который включает интерактивные экранные подсказки. Слушателям курса будут предложены различные сценарии, в которых они должны будут принимать решения. Эти сценарии будут связаны с обслуживанием клиентов, менеджментом или сезонными ситуациями — например, пиком продаж в Черную пятницу.

Хотя пока заявлено об использовании VR только в учебных центрах Walmart, компания планирует вскоре обеспечить гарнитурами каждую из своих 5 тыс торговых точек в США.

Внедрением новой системы обучения сотрудников для Walmart займется относительно малоизвестный стартап STRIVR Labs. Компании сотрудничают с января, тестируя VR в тридцати учебных центрах, что позволило разработать программу, подходящую именно для Walmart.

После заключения сделки с крупнейшей розничной сетью, STRIVR привлек интерес других потенциальных корпоративных клиентов, включая компанию по предоставлению финансовых услуг и крупного автопроизводителя. Их названия пока не раскрываются.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что BNP Paribas начал экспериментировать с виртуальной реальностью. Крупнейшая французская финансовая группа запустила мобильное приложение и «капсулу телепортации» на основе VR.

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По материалам techcrunch.com