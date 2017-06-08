Время — деньги: за пользование приложением Nimses можно получить виртуальную валюту

Украинское приложение для смартфонов Nimses начисляет пользователям виртуальную валюту за время, проведенное в нем

За каждую проведенную в приложении минуту пользователь получает 1 ним — виртуальную валюту, которую можно тратить на создание собственных публикаций или на лайки записей других пользователей. Разработчики приложения обещают, что вскоре валюту можно будет обменять и на реальные товары и услуги, а с февраля 2018 года переводить в наличные. При этом создатели еще не сформулировали четкой бизнес-модели и целей приложения. В мае директор по маркетингу Nimses Андрей Сирченко в интервью видеоблогу «Трансформатор» описал принцип работы приложения следующим образом:



Сам сервис являет собой что-то среднее между Instagram (фильтры для фотографий и их названия взяты оттуда) и Badoo (по реализации дизайна учетных записей пользователей).

Лента новостей в приложении формируется исходя из геолокации — приложение показывает записи пользователей, которые находятся в радиусе 2 км. Некоторые пользователи с опасением отнеслись к такой привязке, ведь достаточно просто ввести в Nimses чей-то ник, и программа покажет, на каком расстоянии находится смартфон этого человека.

Количество скачиваний приложения из App Store и Play Market стремительно растет. Этому поспособствовала развернутая создателями промо-кампания. О сервисе написали многие СМИ и блогеры, а также известный певец Иван Дорн.

Promo code — «Dorn». #Nimses vlyublyaites’ srazu) Публикация от Ivan Dorn (@dorn_ivan) Июн 6 2017 в 6:01 PDT

Чтобы объяснить пользователям концепцию работы приложения, создатели сняли видео.

Самые популярные посты в Nimses уже получили сотни тысяч нимов от пользователей. Пока не понятно, каким образом разработчики планируют обеспечить вывод средств из приложения, ведь количество виртуальной валюты растет пропорционально количеству пользователей.

Скептические отзывы получила и сама концепция приложения. Некоторые пользователи не видят смысла тратить нимы на лайки другим пользователям, ведь заработать виртуальную валюту можно только собирая лайки за собственные публикации и приглашая в приложение друзей.

В то же время, многим пользователям понравился Nimses. Они активно приглашают своих знакомых в социальных сетях присоединиться к сервису, благодаря чему обеспечивается высокий прирост пользователей приложения.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что появилось новое приложение, которое блокирует карту нетрезвого пользователя. Оно привязывает кредитные и дебетовые карты к аппарату для получения пробы на алкоголь и блокирует платежи в случае, если пользователь выпил слишком много.

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По материалам click-or-die.ru