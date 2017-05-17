Ты пьян, иди домой: новое приложение блокирует карту нетрезвого пользователя

Новое мобильное приложение блокирует платежи, если пользователь находится в состоянии алкогольного опьянения

Новое мобильное приложение DrnkPay поможет пользователям избежать лишних растрат в состоянии алкогольного опьянения. Приложение привязывает кредитные и дебетовые карты к аппарату для получения пробы на алкоголь и блокирует платежи в случае, если пользователь выпил слишком много.

Пользователю приложения необходимо изначально указать количество алкогольных напитков, которые он планирует выпить в течение вечера. Также, необходимо обозначить типы платежей, которые приложение будет блокировать в течение 12 часов — платежи в пабах, барах, онлайн и т. д.

После этого, чтобы совершить платеж, пользователю нужно будет определить уровень алкогольного опьянения через аппарат для получения пробы на алкоголь, который через bluetooth подключен к приложению. Если степень алкогольного опьянения превышен, платежи будут блокироваться.

Если пользователь не хочет постоянно носить с собой аппарат, он может выбрать биосенсор Quantac Tally, измеряющий уровень алкоголя в крови, который можно носить на запястье.

Через приложение также можно заказать поездку на Uber, чтобы безопасно добраться домой.

Компания iBE TSE решила создать такое приложение после проведенного исследования, которое выявило, что около половины респондентов в возрасте от 18 до 34 лет жалели о некоторых покупках, которые совершили в состоянии алкогольного опьянения.

Официальный запуск приложения состоится через год. Сейчас компания проводит переговоры с банками и эмитентами платежных карт.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что правительство Швеции внесло законопроект, который в случае утверждения запретит интернет-магазинам из Европейской экономической зоны продавать алкоголь жителям Швеции. Предполагаемая дата вступления закона в силу — 1 января 2018 года.

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По материалам finextra.com