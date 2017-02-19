Вслед за Uber: Яндекс займется беспилотными авто

Что дальше – летающие автомобили?

В Яндекс собираются заняться созданием автомобиля на автопилоте. Представители российской компании подтверждают, что разработки будут вестись внутри компании. Набор кадров нужных специальностей уже открыт. Однако о сроках реализации проекта пока не говорят.

Перед разработчиками поставлены такие задачи:

создание инфраструктуры для сбора и обработки потока данных с сенсоров;

3D-визуализация данных, их проигрывание и создание симулятора окружающего мира;

надёжная и эффективная реализация алгоритмов управления автомобилем;

распознавание светофоров, знаков, полос и прочей разметки, машин и других участников движения; сопоставление потока данных со многих сенсоров (камеры, лидары, радары);

предсказание перемещения, планирование манёвров и их исполнение.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Похоже, Яндекс намерен создать собственную платформу для автомобилей-роботов. Однако в этой сфере компания не первая. Ее конкурент – служба такси Uber – еще в сентябре прошлого года объявила о готовности запустить беспилотное такси.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Курс на Запад: Яндекс.Такси заработало еще в одном городе Украины

По материалам: 3Dnews