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PaySpaceMagazine
PaySpace Magazine 2016 #4
Сентябрь 2016 - Январь 2017

Вслед за Uber: Яндекс займется беспилотными авто

19.02.2017 11:00

Что дальше – летающие автомобили?

avto

Автомобили на автопилоте Фото: 3dnews.ru

В Яндекс собираются заняться созданием автомобиля на автопилоте. Представители российской компании подтверждают, что разработки будут вестись внутри компании. Набор кадров нужных специальностей уже открыт. Однако о сроках реализации проекта пока не говорят.

Яндекс

Перед разработчиками поставлены такие задачи:

  • создание инфраструктуры для сбора и обработки потока данных с сенсоров;
  • 3D-визуализация данных, их проигрывание и создание симулятора окружающего мира;
  • надёжная и эффективная реализация алгоритмов управления автомобилем;
  • распознавание светофоров, знаков, полос и прочей разметки, машин и других участников движения; сопоставление потока данных со многих сенсоров (камеры, лидары, радары);
  • предсказание перемещения, планирование манёвров и их исполнение.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Похоже, Яндекс намерен создать собственную платформу для автомобилей-роботов. Однако в этой сфере компания не первая. Ее конкурент – служба такси Uber – еще в сентябре прошлого года объявила о готовности запустить беспилотное такси.

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По материалам: 3Dnews

Рубрики: НовостиСНГТехнологииЯндекс

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