Взятки в Фонде гарантирования: СМИ назвали личность задержанного чиновника

Ранее чиновница работала ликвидатором четырех днепровских банков одновременно

Чиновницей из Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), которую задержали на получении взятки размером 5 млн долларов, оказалась Приходько Юлия Викторовна. Со вчерашнего дня она была назначена на должность уполномоченного лица по ликвидации банка «Форум».

Об этом сообщают журналисты программы «Схемы».

Ранее она занимала должность ликвидатора четырех банков в городе Днепре — «Мелиор Банка», «ИнтерКредитБанка», «Актабанка» и банка «Аксиома».

Напомним, в Генеральной прокуратуре Украины нашли подтверждение коррупции в Фонде гарантирования. В ГПУ сообщают, что с помощью взятки заказчики хотели добиться невмешательства ликвидаторов и других лиц Фонда в порядок погашения банковскими учреждениями обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что стали известны новые подробности по делу директора департамента платежных систем НБУ Сергея Шацкого. Суд продлил меру пересечения для чиновника еще на два месяца — до 24 июля. Соответствующее решение было принято Печерским районным судом Киева 24 мая.

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По материалам vesti-ukr.com