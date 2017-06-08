Рейтинг тайников: где хранят деньги взяточники

Чиновники-взяточники очень часто проявляют фантазию в вопросах хранения нелегально полученных денег

Несмотря на заявленную властями активную борьбу с коррупцией в Украине, объемы взяточничества в стране продолжают расти. Вчера, 7 июня во время получения взятки в размере $5 млн была задержана сотрудница Фонда гарантирования вкладов.

Однако некоторым чиновникам удается не только не попасться во время получения неправомерной выгоды. Но и сохранять ее некоторое время. Так, судья Чаус, задержанный в августе прошлого года, хранил взятку в банке, закопанной в огороде. К слову, иностранные чиновники также “отличаются умом и сообразительностью”. В 2016 году в РФ был задержан полковник МВД России, который хранил полученные взятки в мешке прямо в квартире.

Редакция PaySpace Magazine составила список тайников, которыми чаще всего пользуются чиновники для хранения своих (и не совсем) денег.

«Поле чудес»

В начале августа 2016 года на взятке в 150 тысяч долларов задержали судью Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса, о котором уже упоминалось выше. Служитель фемиды хранил деньги в банке — не в финансовом учреждении, а в обычной стеклянной. Так сказать, консервация на зиму. Две банки с содержимым судья лично закопал во дворе.

Холодные деньги

Представители правоохранительных органов, имеющие опыт проведения обысков в квартире взяточников, рассказывают о холодильниках как одном из самых популярных тайников. Например, в 90-х годах прошлого века, когда в квартире одного из чиновников ЮЗЖД (Юго-Западная железная дорога — ред.) проводился обыск, в его холодильнике был обнаружен сверток с деньгами. Он был спрятан за продуктами питания, поэтому не привлекал внимания. В свертке было 120 тысяч долларов, огромная сумма на то время.

Некоторые люди, если и хранят деньги в холодильнике, то скорее в морозилке среди замороженных кусков мяса или чего-то подобного. Ну, например, лежат одной грудой пять замороженных куриц. Одна из них — фальшивая, это сверток с деньгами. Если к вам забрались воры, они вряд ли будут рассматривать содержимое морозильной камеры. А вот если вы чиновник, и к вам нагрянули правоохранительные органы, они уж точно изучат ваш холодильник.

Под ковром и в носках

Еще один случай, о котором рассказывают представители отдела борьбы со взяточничеством и коррупцией. Они проводили обыск в кабинете чиновницы, которой за несколько минут до этого занесли меченые 20 тысяч гривен. Дама, продолжая сидеть на своем рабочем месте, не торопилась сдать тайник, куда только что отправила несколько пачек денег. После длительных поисков деньги были обнаружены под столом, да еще под ковром. Как только чиновница получила взятку, она сразу засунула пачки в щели в полу и прикрыла тайное место ковром.

Известны случаи, когда небольшую сумму нелегального дохода хранили в пачке с сигаретами, между фольгой и картоном, в носках и по карманам, а если в офисе — то в корзине с мусором.

Во всем виноват сосед

Большие суммы денег, конечно, в коробок не спрячешь. Поэтому некоторые мздоимцы даже идут на затраты. Они покупают соседнюю квартиру, а в стене между помещениями проделывают отверстие. Затем заставляют «сейф» шкафами с подвижной задней стенкой. Получается, деньги на полочку чиновник положил в своей квартире, но оказываются они в соседней квартире. Там, по странному стечению обстоятельств, никто не живет.

Многие люди также хранят деньги по старинке — в книгах. Только представьте себе, сколько нужно потратить времени, чтобы разместить, скажем, $50 тысяч в домашней библиотеке!

По словам все тех же охотников на взяточников, большинство нечестных чиновников прячут деньги банально: в туалетных бачках, бельевых шкафах, на антресолях. Некоторые решают, не желая распрощаться с полученной взяткой до последнего, съесть деньги.

Где не стоит прятать деньги

Если говорить о сбережении честно заработанных денег, то эксперты советуют, конечно же, сдать ценности на хранение в банковскую ячейку или разместить на депозите в банке (как работает депозит — мы писали ранее). Но, учитывая растущее недоверие граждан к банковской системе, желательно по крайней мере не хранить деньги в:

чайниках и сервизах;

мусорном ведре;

банках с крупами;

газовых плитах и за ними;

сливном бачке или под ванной;

карманах одежды;

книгах;

под коврами;

в постельном белье, подушках;

среди обуви.

В эти места домушники заглядывают, как правило, в первую очередь.

Где же хранить деньги?

В банковской ячейке или на счете в банке. Если же вам необходимо, чтобы деньги были всегда неподалеку и грели душу, воспользуйтесь одним из этих мест:

в розетке. Вряд ли у воров будет желание рисковать жизнью и проверять такой тайник. А вот вы можете использовать дыру в стене, которая обычно оказывается под розеткой, в качестве сейфа. Всего лишь нужно отключить электричество в квартире, снять пластиковую насадку и спрятать деньги. Хорошо бы также на всякий случай обернуть сверток резиновой перчаткой.

в подвесных потолках: даже не будем комментировать — здесь все понятно;

в кактусе: в этом случае необходимо использовать растение больших размеров, а также не быть ярым защитником природы. Чтобы превратить это колючее растение в тайник, необходимо вырезать его серцевину в нижней части, спрятать деньги вовнутрь и снова вкопать кактус в горшок. Воры часто проверяют землю в вазонах, но вряд ли они будут связываться с самим кактусом;

в карнизе: для этого карниз должен быть полой, а не сплошной. Тогда нужно всего лишь снять набалдашник и вуаля! Мини-сейф готов.

в двери: дверь должна быть не железной и не слишком тонкой. Можно сделать небольшое отверстие дрелью в верхней части двери.

ИТОГ

Одним из недостатков наличных денег является то, что в один момент кто-то может их украсть. Поэтому храните свои деньги в надежном месте и в электронном виде. Если, конечно, они у вас есть.

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