Заемщикам настоятельно рекомендуют погашать задолженности перед Платинум Банком исключительно на счета этого финучреждения

Заемщиков Платинум Банка предупреждают о мошенниках, которые предлагают им погашать кредиты через постороннюю финансовую компанию.

Об этом сообщается на сайте Платинум Банка.

Злоумышленники рассылают заемщикам Платинум Банка сообщения с требованием погасить задолженности перед банком по реквизитам другой финансовой компании.

В связи с этим в Платинум Банке отмечают, что единственным действительным кредитором по заключенным ранее договорам остается сам банк и что погашать кредиты, выданные финучреждением, необходимо исключительно на счета Платинум Банка.

Напомним, Национальный банк Украины 10 января отнес Платинум Банк к категории неплатежеспособных, после чего Фонд гарантирования вкладов ввел в финучреждение временную администрацию.

Следует отметить, что после национализации ПриватБанка также был зафиксирован всплеск мошенничества. Клиентам ПриватБанка поступали звонки из якобы колл-центра Ощадбанка. Звонивший сообщал о том, что ПриватБанк объединяют с Ощадбанком, поэтому клиенту необходимо перевести деньги с карты первого банка на карту второго. Для этого мошенники пользователя просили назвать все данные по карте (номер, срок действия, CVV2-код).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что крупный украинский банк начал выпускать карты ПРОСТИР.

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