Зарегистрировать отправление Укрпошта Экспресс теперь можно за 1 минуту онлайн

Укрпошта предлагает скидки на отправления, сформированные онлайн

Зарегистрировать отправление Укрпошта Экспресс теперь можно онлайн через «Личный кабинет» на сайте ukrposhta.ua и не тратить при этом время для оформления документов в отделении.

Об этом сообщают в пресс-службе Укрпошты.

Отправители будут получать уникальный штрих-код, рассчитанную стоимость отправления по действующему тарифу и готовый сопроводительный документ в формате PDF. После этого клиенту необходимо, не выходя из дома или офиса, распечатать документ, наклеить его на отправление и сдать в любой из 1 800 отделений Укрпошты по всей стране, которые предоставляют услугу Укрпошта Экспресс.

В отделении оператор просканирует штрих-код и получит все данные про отправление без дополнительных ручных операций и примет отправление в доставку. Клиенту не придется заполнять никакие документы вручную.

Более того, Укрпошта предлагает скидку на отправления, сформированные онлайн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Укрпочта запустила новую для Украины услугу по переводу денег. Новый сервис «С карты на дом» позволит перевести деньги с банковской карточки отправителя и доставить получателю наличные

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