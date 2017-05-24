Бизнес по-новому: Укрпочта откажется от бумаги

Укрпочта откажется от бумажного документооборота в работе с бизнес-партнерами

Корпоративные клиенты теперь смогут пользоваться цифровой подписью и обмениваться с Укрпочтой электронными документами вместо бумажных при помощи онлайн-сервиса «Вчасно».

На данный момент сервис по электронному обмену документами между Укрпочтой и корпоративными клиентами работает в тестовом режиме. Как сообщает Оксана Ферчук, руководитель «Вчасно», в Украине ведущие компании уже достаточно активно пользуются системами электронного документооборота, ведь для этого есть вся необходимая законодательная база. По ее словам, благодаря удобным и недорогим онлайн-сервисам цифровые бизнес-процессы вскоре станут привычными для всех компаний, а фискальные проверки будут проходить онлайн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Укрпочта запустила новую для Украины услугу по переводу денег. Новый сервис «С карты на дом» позволит перевести деньги с банковской карточки отправителя и доставить получателю наличные.

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