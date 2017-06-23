Зеленый свет Square: ввод PIN-кода на смартфоне станет стандартом

Новый стандарт приема платежей с мобильного — PIN on glass — заставит банки задуматься над сохранением конкурентоспособности на рынке эквайринга

Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт (PCI SSC) даст зеленый свет посмеместному распространению наработок, которые сегодня используют в Square. Продавец сможет требовать у покупателя ввести PIN-код на экране смартфона, с помощью которого он принимает к оплате карты.

Этот шаг негативно отразится на бизнесе банков, которые предоставляют торговцам традиционные POS-терминалы с кнопками.

Финансовое издание «The Australian Financial Review» сообщает, что PCI SSC уведомил ключевых игроков платежного рынка о подготовке нового стандарта для технологии «PIN on glass» или «Mobile PIN». Он позволит покупателям безопасно вводить свой PIN-код на устройстве продавца. Окончательная версия стандарта, которая сделает это возможным, будет опубликована в конце сентября.

В Visa уже прокомментировали подготовку нового стандарта:

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Использовать смартфон вместо POS-терминала предложили в Лондоне. Прием платежей с мобильного телефона будет осуществляться с помощью специального программного обеспечения и бесконтактного NFC-модуля.

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