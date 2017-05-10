Жители еще одной страны готовы отказаться от налички и чеков

Большинство канадских потребителей готовы отказаться от налички и чеков в пользу электронных платежей

Payments Canada и Leger Marketing опубликовали результаты исследования, согласно которым половина канадцев готовы отказаться от налички, хотя сейчас электронными кошельками пользуются менее 15% потребителей в стране.

66% респондентов готовы отказаться от чеков. Из 13% потребителей, которые пользуются электронными кошельками, 83% утверждают, что их самое большое преимущество — это удобство использования. Однако большинство потребителей (70%) не готовы платить комиссию за данный сервис.

50% опрошенных канадцев утверждают, что очень заинтересовались возможностью использования электронных кошельков для оплаты товаров и услуг. К таким технологиям, как искусственный интеллект и машины с автопилотом проявляют интерес более 60% канадцев.

В ходе онлайн-шопинга 41% канадцев сохраняют данные своей кредитной карты в мобильном приложении или на сайте электронной коммерции. При этом 9 из 10 потребителей уверены в их безопасности.

Среди других результатов исследования:

— В среднем, канадцы совершают 22 транзакции с использованием наличных денег в месяц и тратят при этом около 220 долларов. Они также выписывают три чека в месяц на сумму 245 долларов.

— Лишь 19% населения Канады скупаются в интернете.

— Около 27% канадцев готовы платить за транзакции без использования налички или чеков и использовать при этом электронные платежи.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Канаде запустился еще один мобильный банк. Целевая аудитория Koho – это люди в возрасте от 18 до 34 лет. Стартап обещает предоставление намного более качественных услуг, чем в традиционных банках, с меньшей и более прозрачной комиссией.

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По материалам thepaypers.com