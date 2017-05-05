Готовимся к Евровидению: Крещатик стал пространством без наличных

В фан-зоне Евровидения можно оформить банковскую карту и протестировать инновационные платежные инструменты

4 мая в Киеве официально открылась одна из основных локаций Евровидения — центральная фан-зона на Крещатике. Редакция PaySpace Magazine посетила городок и убедилась в том, что это как раз то место, где можно обойтись без наличных — везде можно расплатиться банковской картой или смартфоном.

Украинские банки хорошо подготовились к переходу в кэшлесс. Отказаться от наличных будет легко не только тем, у кого уже есть банковская карта. Фанаты песенного конкурса, которые никогда раньше не пользовались услугами банков, тоже будут чувствовать себя комфортно в безналичном городке.

Бесконтактные карты для всех

Сразу два украинских финучреждения — ПУМБ и Ощадбанк — подготовили для незабанкированного населения карты предоплаты. Они не требуют открытия счета в банке, выдаются мгновенно и пополняются наличными в терминале или переводом через интернет.

Карту ПУМБ можно оформить прямо на месте. Процедура занимает пару минут — нужно назвать ФИО и номер телефона, к которому будет привязана карта. На этот номер придет SMS с PIN-кодом для снятия денег в банкомате.

Пополнить карту можно тут же, в терминалах ПУМБ. Это бесплатно для всех пользователей нового платежного инструмента.

Это бесконтактная карта — ею легко оплатить покупки в одно касание. Кроме того, карту можно закрепить на задней панели телефона благодаря специальной клейкой основе. Так посетители смогут расплачиваться бесконтакно, даже если в их смартфоне нет NFC.

Ощадбанк забрендировал свои карты к Евровидению — заказать карту с символикой можно онлайн с доставкой на дом или прямо на стенде Visa Eurovillage.

Для этого также не понадобится паспорт — достаточно телефона и имени. Кроме того, карты Ощадбанка участвуют в розыграше уникального платежного инструмента. Все, кто расплачивается предоплаченным «пластиком» Ощада, имеют шанс выиграть NFC-кольцо, которое заменит бесконтактную банковскую карту.

Мобильные кошельки

Посетители фан-зоны, у которых уже есть банковские карты, тоже не остались без новинок. ПриватБанк забрендировал мобильный Приват24 под Евровидение. Добавив в кошелек карту Visa или Mastercard, посетители смогут без проблем расплачиваться безналично.

Райффайзен банк Аваль также презентовал мобильный кошелек для NFC-платежей. Однако в городке Евровидения это приложение можно только протестировать. Оно будет доступно для вкладчиков только в сентябре текущего года.

Безналичные покупки

Во всех торговых точках на территории городка Евровидения можно расплатиться банковской картой или другим платежным инструментом (смартфоном, часами, картой-стикером). Безналичные платежи принимают все — от сувенирных лавок до продавцов пирожков.

При этом, всех, кто расплачивается картами, стикером или мобильным приложением Visa, ждут скидки (10%) на сувенирную продукцию при покупке от 500 гривен.

Но если расплачиваться наличными вам по-какой-то причине удобнее — они тоже принимаются к оплате.

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