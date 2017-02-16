Платеж из прошлого: ТОП-7 интересных фактов про банковские чеки

История банковских чеков перевалила за три столетия — сегодня этому платежному инструменту исполнилось 358 лет
Первый чек был написан от руки на обычном листе бумаги. Его автор — англичанин Николас ван Акер — был владельцем банковской конторы «Моррис и Клейтон». Сумму, которую он пообещал некому мистеру Делбоэ, на то время составляла 400 фунтов (сегодня это около 40 тыс фунтов). Чек сохранился до сих пор, его можно увидеть в коллекции Банка Англии.
Как работают банковские чеки?
По сути, чек – это ценная бумага, предназначенная для безналичных расчетов. Владелец чековой книжки держит деньги на счету в банке. Каждый раз, когда ему необходимо расплатиться с кем-либо, он просто указывает на бумаге нужную сумму и передает чек получателю. Человек, которому вместо денег достался чек, в установленный срок (обычно от 6 до 15 месяцев ) должен прийти в банк и обналичить ценную бумагу.
Как выглядят чеки?
Первые чеки были рукописными — их текст сложно разобрать. Со временем они становились более «читаемыми» — часть надписей отпечатывалась на специальной защищенной бумаге.
- Банк, который выплатит сумму по чеку
- Получатель платежа
- Дата выдачи
- Сумма
- Инициатор платежа
- Подпись инициатора платежа
- Машиночитаемая информация о состоянии счета
7 интересных фактов о чеках
- Первые печатные чеки появились в 1717 году. Их выпускал Банк Англии
- Пик чековых платежей пришелся на конец 1980-ых – начало 1990-ых. Только в Британии в 1990 году было совершено 4 млрд чековых платежей.
- 3% британцев всех возрастов до сих пор активно пользуется чеками вместо других инструментов оплаты.
- Бумажные чеки остаются главным методом трансграничных платежей в США
- Сегодня не обязательно идти в банк, чтобы обналичить чек — британский банк Lloyds предлагает переслать его по мобильному.
- На смену бумажным приходят мобильные чековые книжки.
- Тем временем, Дания официально отменила банковские чеки
Чековые книжки в Украине
Обычным украинцам банковские чеки известны в основном по зарубежным фильмам и иностранной литературе. Мы пропустили этот этап развития, перейдя сразу к банковским картам. Поэтому чеками мало кто пользуется. Однако порядок использования чеков прописан в нашем законодательстве. А в 2000-ых можно было встретить такие чековые книжки.
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