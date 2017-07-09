Новые правила мобильных платежей: реакция Киевстар, lifecell и Vodafone

На этой неделе в Украине был устранен один из основных барьеров для развития мобильных платежей

Теперь операторы мобильной связи смогут возвращать клиентам средства, которые они ранее внесли на свой счет, но не использовали для оплаты услуг телекома. Ведь в постановлении прописано, что теперь оператор мобильной связи может вернуть клиенту неистраченные деньги со счета полностью, с учетом пенсионного сбора, который компания отчисляет в Пенсионный фонд. Сам мобильный оператор при этом получит льготы.

Для конечного потребителя это означает, что оплачивая товары и услуги с мобильного счета, не нужно платить в бюджет налоги, предусмотренные при оплате и использовании клиентом услуг связи.

Редакция PaySpace Magazine попросила пресс-службы Киевстар, lifecell и Vodafone прокоментировать изменения на рынке мобильных платежей.

Что произошло?

Кабинет Министров Украины своим постановлением разрешил возвращать клиентам средства со счетов мобильных операторов с целью дальнейшего их использования для проведения платежей. Фактически, это дает «зеленый свет» развитию услуг мобильной финансовой коммерции, когда мобильный счет абонента функционирует как «электронный кошелек». Например, абонент, желая совершить покупку какого-либо товара или услуги с мобильного счета, может поручить телеком оператору вернуть неиспользованные средства с мобильного счета на его электронный кошелек и далее этими электронными деньгами оплатить товар/услугу.

Таким образом, появляются новые преимущества для пользователей в виде удобства, простоты, мобильности осуществления платежей с мобильного счета, а для телеком операторов – новые возможности сотрудничества с представителями финансового сектора. В выигрыше и государство: развитие мобильной финансовой коммерции способствует росту доли безналичных платежей, доступу к финансовым услугам в небольших населенных пунктах, где дефицит банковских отделений. Увеличение доступности финансовых услуг ведет к росту потребления, денежного оборота, доходности бизнеса, ВВП и уплаченных налогов.

Изменения позволяют оператору возвращать не использованный аванс анонимному абоненту предоплаченной связи без проведения идентификации, в случае если эти средства пойдут на оказание финансовых услуг абоненту финансовым институтом.

На практике для потребителя это означает, что оператор мобильной связи в партнерстве с финансовым институтом – финансовой компанией или банком – сможет предоставлять абонентам финансовые услуги с использованием средств, хранящихся на мобильном счету абонента.

Как нововведение повлияет на политику мобильных операторов в отношении мобильных денег?

Глобальный проект мобильных платежей мы начали разрабатывать и готовить к запуску в 2014 году, но через два года приостановили инициативу. В то же время первую кредитную услугу lifecell предоставил клиентам в 2009 году. С тех пор мы несколько раз совершенствовали сервисы кредитования и предоставляли их различные версии нашим клиентам.

В скором будущем мобильный кошелек lifecell свяжет мобильный счет клиента с его банковской картой. Мы планируем, что платежными сервисами lifecell можно будет управлять непосредственно с мобильного счета и без зачисления денег на банковские карты.

Мы уже сегодня видим, как меняется отношение людей к покупкам онлайн и к онлайн-платежам. Формируются новые потребительские привычки, которые в течение года-двух станут нормой и в Украине. Абоненты сегодня гораздо лучше разбираются в технологиях и более охотно и активно пользуются мобильными приложениями.

Каждый оператор может идти разным путем для предоставления финансовых услуг. Vodafone пошел путем партнерства с финансовой компанией ГлобалМани, благодаря этому мы уже предоставляем различные финансовые услуги с помощью нашего мобильного приложения Vodafone Pay (обзор приложения читайте в материале PaySpace Magazine). С помощью приложения абоненты Vodafone могут оплачивать услуги средствами на мобильном счету и осуществлять переводы на небольшие суммы.

Какие комиссии ждут пользователей за платежи мобильными деньгами?

Комиссии для пользователей зависят от ряда факторов, в том числе — желания торговца. Некоторые торговцы «покрывают» комиссию за свой счет, в этом случае для клиентов сервис бесплатен. Некоторые оставляют оплату комиссии «на плечах» своих клиентов.

В большинстве случаев с клиентов не будет взиматься дополнительная плата за использование такого канала расчетов, но в некоторых случаях внешние комиссии могут составлять до 10%. В то же время, операторы могут получить комиссионные в размере от 5% до 25%.

Комиссии для средних сумм будут сравнимы с комиссиями при расчетах банковскими картами. При микроплатежах сумма комиссии будут даже ниже, чем при использовании банковской карты.

По прогнозам Министерства экономического развития и торговли, за год рынок мобильных платежей в Украине вырастет до 600 млн долларов. Согласны ли вы с этим прогнозом?

Эксперты Киевстар считают, что перспективы для развития мобильно-финансовой коммерции (MFS) в Украине позитивные. Мы основываемся на данных мирового рынка MFS который растет на 10% ежегодно и составляет 1/3 от всего объема e-сommerce. По прогнозам аналитиков (Statista 2017, Remarkety и Geektimes) оборот MFS в мире к 2019 году вырастет до 693 млрд долларов. Украина тоже находится в этом тренде. Мобильно-финансовая коммерция все более популярна среди жителей нашей страны. Например, за период 2015 — 2016, количество клиентов Киевстар, которые пользуются сервисом «Мобильные деньги» (обзор сервиса читайте в статье PaySpace Magazine), увеличилось с 650 тысяч до 1,5 млн.

По прогнозам исследовательской компании TrendForce мировой рынок мобильных платежей достигнет 780 млрд долларов в 2017 году, что на 25,8% больше по итогам предыдущего года.

Эксперты украинского финансового сектора тоже выражают общий оптимизм касательно развития рынка мобильных платежей в стране. К примеру, Офис эффективного регулирования прогнозирует, что уже через два года мобильными финансовыми услугами будут пользоваться как минимум 15% абонентов (около 7,9 млн украинцев).

Мы тоже верим в развитие этого направления в работе телеком-операторов и считаем, что как только будут гармонизированы сервисные платформы операторов и партнеров – финансовых учреждений, услуга начнет пользоваться спросом у клиентов и станет хорошей альтернативой банковской карте.

Мы ожидаем, что в 2018 году более 30% всех онлайн-покупок украинцев будут сделаны с мобильных устройств. В мире появился новый феномен – Cashless economy и даже Cashless society. Мы наблюдаем этот феномен во всех странах, в которых работает Vodafone. Например, Британию уже можно назвать «страной без кэша». Всего 4% платежей осуществляются наличными. Все остальное ушло в онлайн. При этом доля платежей с мобильных устройств перевалила за 50%. Британия и Австралия лидируют в мире по мобильным платежам. В Европе доля мобильных платежей немного ниже, но все равно высока – 37%. Это и наше будущее.

Какие еще факторы мешают развитию мобильных платежей в Украине?

На сегодняшний день общая сложность реализации проекта заключается в оперативном обновлении существующих платформ и нового программного обеспечения, как телеком-компаний, так и финансовых учреждений.

Для конечных пользователей важны комфорт и легкость в использовании новых каналов оплаты услуг и товаров.​



Существует несколько факторв, которые препятствуют развитию мобильных платежей в Украине. Среди них — непринятие нового закона об электронных деньгах, который разрешал бы финансовым компаниям эмиссию электронных денег наравне с банками, сложность процедуры согласования правил электронных денег, недоверие людей старшего возраста к электронным способам расчетов, отсутствие инфраструктуры приема платежей за пределами областных и районных центров и др.

Что стимулирует развитие рынка мобильных платежей?

В Vodafone также назвали факторы, которые стимулируют рынок мобильных платежей. Среди них рост количества смартфонов (в сети Vodafone уже 42% клиентов пользуются смартфонами, за последние два года этот показатель увеличился больше чем в полтора раза). А также внедрение электронных билетов (в транспорте, в кино, театрах), развитие покрытия 3G, а также вероятный запуск 4G в 2018 году, удобство и быстрота электронных расчетов, дороговизна микротранзакций для банков.

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