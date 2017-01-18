Не пропустите: лучшие FinTech конференции в 2017

Пришло время вносить в свое расписание новые FinTech конференции

Редакция PaySpace Magazine отобрала 10 самых престижных европейских конференций в сфере финансов и технологий. Эти мероприятия позволят не только завести полезные знакомства, но и узнать много нового о развитии отрасли.

№1 Paris Fintech Forum

Дата: 25-26 января

Место: Париж, Франция

Тема: Онлайн и мобильный банкинг

Цена билета: 960 евро на 2 дня или 630 евро на 1 день

2 тыс участников соберутся в центре Парижа чтобы послушать доклады 160 генеральных директоров и топ-менеджеров банков, страховых, телекоммуникационных компаний и регулирующих органов. На сцене и в кулуарах мероприятия будут обсуждать будущее розничного банкинга, перспективы мобильных необанков, а также ключевые направления современного FinTech.

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№2 Finovate Europe 2017

Дата: 7-8 февраля

Место: Лондон, Великобритания

Тема: Инновационные технологии для банкинга и финансов

Цена билета: 1595 фунтов

На Finovate участникам будут продемонстрированы наиболее инновационные финансовые и банковские технологии. В этом году на конференции соберутся старшие менеджеры финансовых и банковских учреждений, венчурные капиталисты, отраслевые аналитики, блогеры, регуляторы и, конечно, предприниматели. Изюминка конференции – конкурс на лучший финансовый стартап, который представил демо своего проекта во время мероприятия.

Лондон – не единственный город, в котором проходит Finovate. Если вы не успели купить билет на февральское мероприятие – в апреле конференцию организуют в Сан-Хосе (Силиконовая Долина), в сентябре — в Нью-йорке, а в ноябре – в Гонконге.

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№3 CeBIT 2017

Дата: 20-24 марта

Место: Ганновер, Германия

Тема: Цифровой бизнесс

Цена билета: 1000 евро, если покупать заранее – 660 евро

CeBIT 2017 пройдет под девизом «Исследуй цифровой мир». В течение пяти дней конференции эксперты обсудят такие темы как Интернет вещей, Blockchain, Big Data, искусственный интеллект, киберпреступность и многие другие. На выставке можно будет не только ознакомиться с инновациями, но и испытать их на себе. В прошлом году прямо на сцене CeBIT добровольцу вживили в руку NFC-чип.

Кроме Германии, форум проводится 23 мая в Сиднее (Австралия). Также организаторы этой конференции проводят мероприятия под брендом CeBIT в Индии и Мексике.

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№4 Innovate Finance Global Summit

Дата: 20-21 апреля

Место: Лондон, Великобритания

Тема: Глобальные достижения в сфере FinTech

Цена: 1395 фунтов + 20% НДС, если покупать заранее – 795 фунтов

Организаторы называют это мероприятие наиболее престижным в мире финансовых технологий. Тут собираются представители влиятельных финучреждений, инвесторы, стартапы и регулирующие органы. В этом году ключевыми темами форума станут последствия Brexit, создание глобальной FinTech-экосистемы, государственное регулирование в 21 веке и идентификация личности в цифровую эпоху.

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№5 FinDEVr London

Дата: 12-13 июня

Место: Лондон, Великобритания

Тема: Технологические инструменты в FinTech

Цена: 845 фунтов (заранее — 745), для разработчиков — 345 фунтов (заранее — 245)

Разработчики из сферы FinTech давно должны были внести это мероприятие в свое расписание. На форуме будут продемонстрированы десятки новых инструментов, платформ и API самых технологичных компаний мира.

Конференция также проходит в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Именно там в 2015 году ПриватБанк представил западному сообществу свою инновационную разработку Corezoid.

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№6 EBAday

Дата: 20-21 июня

Место: Дублин, Ирландия

Тема: Банкинг и индустрия платежей

Цена билета: 1265 евро

В этом году конференция EBAday 2017 проходит уже в 12-ый раз. Это один из основных форумов в отрасли, во время которого можно обсудить ключевые тенденции и изменения в индустрии платежей. В этом году на мероприятии будет более 1000 представителей ведущих банков и финансовых учреждений.

Особенностью этой конференции стала постоянная смена декораций. Так, в прошлом году EBAday проводилась в Милане, а в 2015 – в Амстердаме.

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№7 Money 20/20 Europe

Дата: 26-28 июня

Место: Копенгаген, Дания

Тема: FinTech c европейским акцентом

Цена билета: 2995 евро (заранее – 1995 евро)

Money 20/20 Europe — это уже не просто конференция, а катализатор изменений в FinTech-среде региона. Организаторы обещают, что во время июньского мероприятия будет заключено много интересных сделок, а также посетители станут свидетелями появления новых компаний. Об инновационных решениях, которые были представлены на прошлогоднем форуме, читайте в нашем обзоре: ТОП-5 новостей конференции Money 20/20. Для тех, кто не сможет посетить конференцию в Копенгагене, осенью 2017 можно попасть на Money 20/20 в Лас-Вегасе.

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№8 Fintech Week London

Дата: 7-14 июля

Место: Лондон, Великобритания

Тема: Экосистема финансовых технологий

Цена билета: 2160 фунтов на все мероприятия конференции (заранее – 959 фунтов)

Едва опомнившись после результатов референдума о статусе Велкобритании в составе Евросоюза, участники местной финансовой индустрии стремятся внедрять инновации как никогда раньше. И это мероприятие – хорошая возможность убедиться в том, что Лондон все еще остается мировой столицей FinTech. За 7 дней посетители форума узнают что-то новое о деньгах и платежах, поближе познакомятся с технологией Blockchain и даже понаблюдают за проведением настоящего хакатона.

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№9 PayExpo Europe

Дата: 4-5 октября

Место: Лондон, Великобритания

Тема: Мобильные и онлайн-платежи

Цена билета: бесплатно для банков и мерчантов, для провайдеров технологий – 499 фунтов (ранняя цена)

На PayExpo Europe демонстрируют новейшие технологии и инноваций для банков, предприятий розничной торговли, участников игорного бизнеса, транспортных операторов и провайдеров мобильной связи. Для тех, кто хочет добавить новый канал платежей в свой бизнес или масштабировать существующую платежную платформу, посещение этой конференции будет полезным. PayExpo также проходит в Мексике в марте.

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№10 TrusTech 2017

Дата: 28-30 Ноября

Место: Канны, Франция

Тема: Платежи и идентификация

Цена билета: пока неизвестна

Посещение TrusTech – отличная возможность послушать доклады и пообщаться с тысячами профессионалов из 130 стран. Ведь это одно из самых интернациональных мероприятий в регионе.Помимо выступлений и нетворкинга, посетители конференции смогут ознакомиться с наиболее прогрессивными разработками в сфере идентификации и платежей на стендах компаний.

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Это далеко не полный список мероприятий, которые проходят в Европе и за ее пределами. Если вам есть что добавить к списку — пишите в комментариях.

Плодотворных вам конференций!

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