Удивительный мир технологий: 20 лучших гаджетов Consumer Electronics Show

Основным трендом CES в этом году стала технология виртуальной реальности

Главным трендом Международной выставки потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES), которая проходила с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, стала виртуальная реальность. Именно вокруг этой технологии и построены самые интересные гаджеты CES-2017.

Виртуальный «костюм» Theory Hypersuit

Французская компания Theory создала костюм-аттракцион Hypersuit, который дает пользователю ощущение плавания, полета или прыжков с парашютом: человек ложится на подвижную платформу экзоскелета и контролирует направление «полета» или «заплыва». Для полноты ощущений в лицо дует ветер. Гаджет можно будет приобрести уже в 2017 году.

Сандалии для виртуальных путешественников Cerevo Taclim VR

Японская компания Cerevo разработала сандалии для путушествий по виртуальной реальности. Обувь позволяет пользователю ощутить все воздействия на его ноги, которые происходят в виртуальной реальности: характер поверхности, по которой он ступает в VR или как он «бьет врага» ногой. Все это возможно, благодаря тому, что внутри каждого сандалия можно найти вибромоторы, датчики движения, аккумулятор и модуль Bluetuth 4.1 LE.

Наушник-переводчик Waverly Labs The Pilot

Новая разработка компании Waverly Labs – The Pilot – обеспечивает своему пользователю синхронный перевод на любой язык. Наушник The Pilot работает без подключения к интернету, в связке с соответствующим мобильным приложением.

Пока что гаджет обеспечивает синхронный перевод речи на четырех языках — английском, французском, испанском и итальянском — и находится на стадии разработки. В комплект Waverly Labs The Pilot будет входить два наушника — один — для владельца и второй — для его собеседника.

Гарнитура с глушителем Hushme

С гарнитурой Hushme можно вести частную беседу в офисе, переполненном людьми, и ваш разговор не услышит никто благодаря уникальному глушителю Hushme. Гаджет разрабатывается в США основателем технологии-украинцем.

«Яйцо» с интеллектом Desktop Companion Robot Panasonic

Компания Panasonic разработала робота-компаньона в форме яйца высотой 48,9 см и диаметром — 29 см.

Робот оснащен колесиками, проектором, Wi-Fi-модулем и способен распознавать голосовые команды и реагировать на них.

Робот-компаньон берет информацию из облачного сервиса, может проговорить ее или воспроизвести с помощью проектора. Он также может имитировать движения человека. Эффект естественного общения с роботом создается за счет синхронного воспроизведения голоса робота со встроенным проектором.

Когда разработка Panasonic поступит в продажу пока неизвестно.

Умный велосипед LeEco Smart Bike

Компния LeEco представила смарт-велосипеды нового поколения — городской велосипед LeEco Smart Road Bike и велосипед для езды по пересеченной местности — LeEco Smart Mountain Bike.

Велосипеды работают на основе фирменной операционной системы BikeOS на базе Android 6.0 Marshmallow, оснащены процессором Snapgragon 410, 4-дюймовым сенсорным экраном, аккумулятором емкостью 6000 мА/ч, GPS-модулем, акселерометром, компасом, барометром, датчиком скорости и частоты вращения педалей, встроенным фитнес-трекером, системой освещения, предустановленными картами, плеером, гудком и встроенной рацией.

Владелец смарт-велосипеда нового поколения может быть спокоен о безопасности своего транспорта: он оснащен системой сигнализации, с помощью которой можно отслеживать местоположение велосипеда через мобильное приложение, а заблокировка и разблокировка велосипеда осуществляется с помощью отпечатка пальца владельца.

Обе модели смарт-велосипедов поступят в продажу на рынке США во втором квартале 2017 года.

Велотренажёр для самых маленьких Fisher-Price Think & Learn Smart Cycle

Компания Fisher-Price создала смарт-велотренажер для развития малышей. Гаджет работает на основе мобильного устройства под управлением Android или iOS и стимулирует физическое и умственное развитие малышей, а также помогает им играть в любимые игры, не засиживаясь на одном месте.

Умный-велотренажер можно будет приобрести уже в 2017 году.

Дрон-рыбак PowerRay

Беспилотный дрон-рыбак PowerRay служит отличным гаджетом для рыбалки и подводной съёмки. Он может погружаться на глубину до 30 м и оснащён модулем Fishfinder — гидролокатором для обнаружения рыбы и других обитателей подводного мира. Гидролокатор способен сканировать водоём вглубь на дополнительные 40 м.

PowerRay оснащён камерой для записи видео в формате 4К и набором сенсоров, которые позволяют получить информацию о температуре воды и особенностях дна водоёма. Всю информацию дрон после всплытия передаёт на мобильное устройство при помощи интегрированного Wi-Fi-модуля.

Кроме того, дрон-рыбак имеет световые приборы для приманки рыбы и дистанционно управляемый модуль для сброса приманок-ловушек. Владелец гаджета может наблюдать за происходящим вокруг подводного беспилотника, используя фирменные очки PowerVision VR или шлем виртуальной реальности. PowerVision VR способен распознавать движения головы оператора и синхронизировать его жесты с подводными маневрами дрона.

Шарф-маска с фильтром воздуха Wair

Позаботиться о своем зродовье можно с помощью шарфа-маски Wair. Гаджет закрывает нос и рот владельца и очищает воздух с помощью встроенных фильтров. Wair постоянно мониторит качество воздуха, которым дышит его владелец и отправляет полученную информацию на его смартфон. Этой информацией также можно делиться в соцсетях.

Персональный Bluetooth-дозиметр Mirion Technologies Dosime

Гаджет Dosime производит сканирование окружающей среды каждые 4 секунды и проверяет ее на предмет присутствия рентгеновских лучей и гамма-излучений. Устройство работает в связке с Android-приложением на смартфоне, куда и передает информацию.

Трусы-защитники от излучения Spartan

Трусы Spartan служат защитниками от излучений Wi-Fi, сотовых сетей и т. д. Это происходит за счет волокон серебра, которые интегрированы в ткань. Spartan обеспечивают 99-процентную защиту мужской фертильности от негативных излучений.

Вибрирующие джинсы Spinali Design

Умные джинсы Spinali Design разработаны для тех, кому сложно самостоятельно ориентироваться в городе. Идея состоит в том, что в брюки или шорты встроено навигационное устройство, которое вибрирует, когда владельцу смарт-одежды необходимо повернуть в ту или иную сторону.

Среди других функций джинсов Spinali Design оповещение о полученных смс-сообщениях и пропущенных звонках.

Свисток-сигнализация Geko

Свисток Geko – превосходная защита от злоумышленников. В случае экстренной ситуации владелец может дунуть в свисток, после чего Geko отправит смс-сообщение, позвонит или отправит e-mail человеку (или нескольким людям), внесенному в контакт-лист. К соответствующему сообщению прикрепляется местоположение владельца свистка. Получатель сообщения также может слышать, что происходит вокруг владельца гаджета.

Фитнес-трекер с детектором алкоголя Proof

Фитнес-трекер с функцией детектора алкоголя Proof позволяет постоянно мониторить уровень алкоголя в крови его владельца. Данные собираются с помощью электрохимического датчика и передаются на экран смартфона. Картридж рассчитан на 12 часов непрерывной работы. Аккумулятор браслета — на 4 дня. Результаты выдаются по системе Blood Alcohol Content: показывается отношение содержания этанола к общему объёму крови. Сейчас гаджет находится на стадии разработки.

Трость Dring Smart Cane

Французская компания Dring разработала смарт-трость, которая служит помощником для пожилых людей. Гаджет оснащен встроенным акселерометром и гироскопом, что позволяет автоматически мониторить ежедневную активность владельца. Данные, собранные гаджетом, поступают на защищённый удалённый сервер, там обрабатываются, и на их основе выдаются рекомендации в случае выявленных отклонений.

Трость также оснащена тревожной кнопкой, нажав которую, родным или сотрудникам соцслужбы отправляется сообщение. Владелец трости, в свою очередь, также получает сигнал о том, что помощь уже в пути.

Интеллектуальная щётка для волос Kérastase Hair Coach

Над смарт-щеткой Hair Coach работали Withings (подразделение Nokia) и Kerastase из L’Oreal Research. Гаджет следит за состоянием волос своего владельца, обнаруживает поврежденные и спутанные волосы. Гаджет оснащен микрофоном, кондуктометрическим сенсором, гироскопом и специальными датчиками. Вся собранная информация передается гаджетом в мобильное приложение. После чего владелец получает индивидуальную инструкцию по уходу за волосами, с учетом прогноза погоды.

Лазерный шлем для роста волос Apira Science iGrow

Лазерный шлем для роста волос Aspira Science iGrow оснащен системой красных лазеров и светодиодов, которые стимулируют рост волос. Компания Aspira Science работала над созданием гаджета более года. Разработчики уверяют, что iGrow способен на треть простимулировать рост волос всего за 4 месяца. А все благодаря лазерной терапии с низкой интенсивностью.

Гаджет рекомендуют использовать не более 3-4 раз в неделю по 25 минут каждый.

«Честное» зеркало HiMirror Plus

Умное зеркало HiMirror Plus сканирует лицо своего владельца и сообщает о всех его недостатках — морщинах, красных пятнах, расширенных порах и нездоровом цвете лица.

В памяти гаджета может одновременно сохраняться до 14 тыс фотографий шести разных людей.

«Ворчливая» насадка для душа Hydrao Smart Showerhead

Умная насадка для душа со встроенной LED-подсветкой Hydrao контролирует количество использованной воды, информируя о том, сколько воды утекло с помощью световых индикаторов: зеленый свет — до 10 л воды, фиолетовый — до 30 л, красный — более 30 л, красный мерцающий — более 50 л.

Hydrao подойдёт для любого стандартного душевого шланга, ей не нужны батарейки. Устройство заряжается с помощью гидротурбины, которая использует энергию проточной воды.

Кровать Sleep Number 360

Кровать Sleep Number 360 максимально улучшит комфорт вашего сна: она способна менять твердость и форму матраса, подстраиваясь под спящего. Среди других функций смарт-кровати нагрев в области ног, приподнятие головы спящего, если он храпит. Она также оснащена встроенным будильником и записывает данные о сне своих владельцев — сколько они спали, сколько ворочались, с какой частотой дышали и каков был их средний пульс. У смарт-кровати есть две независимые зоны для двух человек, информацию о сне которых кровать передает на их смартфоны.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что названа самая зависимая от гаджетов нация.

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По материалам focus.ua