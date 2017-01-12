Удивительный мир технологий: 20 лучших гаджетов Consumer Electronics Show

Основным трендом CES в этом году стала технология виртуальной реальности
Главным трендом Международной выставки потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES), которая проходила с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, стала виртуальная реальность. Именно вокруг этой технологии и построены самые интересные гаджеты CES-2017.
Виртуальный «костюм» Theory Hypersuit
Французская компания Theory создала костюм-аттракцион Hypersuit, который дает пользователю ощущение плавания, полета или прыжков с парашютом: человек ложится на подвижную платформу экзоскелета и контролирует направление «полета» или «заплыва». Для полноты ощущений в лицо дует ветер. Гаджет можно будет приобрести уже в 2017 году.
Сандалии для виртуальных путешественников Cerevo Taclim VR
Японская компания Cerevo разработала сандалии для путушествий по виртуальной реальности. Обувь позволяет пользователю ощутить все воздействия на его ноги, которые происходят в виртуальной реальности: характер поверхности, по которой он ступает в VR или как он «бьет врага» ногой. Все это возможно, благодаря тому, что внутри каждого сандалия можно найти вибромоторы, датчики движения, аккумулятор и модуль Bluetuth 4.1 LE.
Наушник-переводчик Waverly Labs The Pilot
Новая разработка компании Waverly Labs – The Pilot – обеспечивает своему пользователю синхронный перевод на любой язык. Наушник The Pilot работает без подключения к интернету, в связке с соответствующим мобильным приложением.
Пока что гаджет обеспечивает синхронный перевод речи на четырех языках — английском, французском, испанском и итальянском — и находится на стадии разработки. В комплект Waverly Labs The Pilot будет входить два наушника — один — для владельца и второй — для его собеседника.
Гарнитура с глушителем Hushme
С гарнитурой Hushme можно вести частную беседу в офисе, переполненном людьми, и ваш разговор не услышит никто благодаря уникальному глушителю Hushme. Гаджет разрабатывается в США основателем технологии-украинцем.
«Яйцо» с интеллектом Desktop Companion Robot Panasonic
Компания Panasonic разработала робота-компаньона в форме яйца высотой 48,9 см и диаметром — 29 см.
Робот оснащен колесиками, проектором, Wi-Fi-модулем и способен распознавать голосовые команды и реагировать на них.
Робот-компаньон берет информацию из облачного сервиса, может проговорить ее или воспроизвести с помощью проектора. Он также может имитировать движения человека. Эффект естественного общения с роботом создается за счет синхронного воспроизведения голоса робота со встроенным проектором.
Когда разработка Panasonic поступит в продажу пока неизвестно.
Умный велосипед LeEco Smart Bike
Компния LeEco представила смарт-велосипеды нового поколения — городской велосипед LeEco Smart Road Bike и велосипед для езды по пересеченной местности — LeEco Smart Mountain Bike.
Велосипеды работают на основе фирменной операционной системы BikeOS на базе Android 6.0 Marshmallow, оснащены процессором Snapgragon 410, 4-дюймовым сенсорным экраном, аккумулятором емкостью 6000 мА/ч, GPS-модулем, акселерометром, компасом, барометром, датчиком скорости и частоты вращения педалей, встроенным фитнес-трекером, системой освещения, предустановленными картами, плеером, гудком и встроенной рацией.
Владелец смарт-велосипеда нового поколения может быть спокоен о безопасности своего транспорта: он оснащен системой сигнализации, с помощью которой можно отслеживать местоположение велосипеда через мобильное приложение, а заблокировка и разблокировка велосипеда осуществляется с помощью отпечатка пальца владельца.
Обе модели смарт-велосипедов поступят в продажу на рынке США во втором квартале 2017 года.
Велотренажёр для самых маленьких Fisher-Price Think & Learn Smart Cycle
Компания Fisher-Price создала смарт-велотренажер для развития малышей. Гаджет работает на основе мобильного устройства под управлением Android или iOS и стимулирует физическое и умственное развитие малышей, а также помогает им играть в любимые игры, не засиживаясь на одном месте.
Умный-велотренажер можно будет приобрести уже в 2017 году.
Дрон-рыбак PowerRay
Беспилотный дрон-рыбак PowerRay служит отличным гаджетом для рыбалки и подводной съёмки. Он может погружаться на глубину до 30 м и оснащён модулем Fishfinder — гидролокатором для обнаружения рыбы и других обитателей подводного мира. Гидролокатор способен сканировать водоём вглубь на дополнительные 40 м.
PowerRay оснащён камерой для записи видео в формате 4К и набором сенсоров, которые позволяют получить информацию о температуре воды и особенностях дна водоёма. Всю информацию дрон после всплытия передаёт на мобильное устройство при помощи интегрированного Wi-Fi-модуля.
Кроме того, дрон-рыбак имеет световые приборы для приманки рыбы и дистанционно управляемый модуль для сброса приманок-ловушек. Владелец гаджета может наблюдать за происходящим вокруг подводного беспилотника, используя фирменные очки PowerVision VR или шлем виртуальной реальности. PowerVision VR способен распознавать движения головы оператора и синхронизировать его жесты с подводными маневрами дрона.
Шарф-маска с фильтром воздуха Wair
Позаботиться о своем зродовье можно с помощью шарфа-маски Wair. Гаджет закрывает нос и рот владельца и очищает воздух с помощью встроенных фильтров. Wair постоянно мониторит качество воздуха, которым дышит его владелец и отправляет полученную информацию на его смартфон. Этой информацией также можно делиться в соцсетях.
Персональный Bluetooth-дозиметр Mirion Technologies Dosime
Гаджет Dosime производит сканирование окружающей среды каждые 4 секунды и проверяет ее на предмет присутствия рентгеновских лучей и гамма-излучений. Устройство работает в связке с Android-приложением на смартфоне, куда и передает информацию.
Трусы-защитники от излучения Spartan
Трусы Spartan служат защитниками от излучений Wi-Fi, сотовых сетей и т. д. Это происходит за счет волокон серебра, которые интегрированы в ткань. Spartan обеспечивают 99-процентную защиту мужской фертильности от негативных излучений.
Вибрирующие джинсы Spinali Design
Умные джинсы Spinali Design разработаны для тех, кому сложно самостоятельно ориентироваться в городе. Идея состоит в том, что в брюки или шорты встроено навигационное устройство, которое вибрирует, когда владельцу смарт-одежды необходимо повернуть в ту или иную сторону.
Среди других функций джинсов Spinali Design оповещение о полученных смс-сообщениях и пропущенных звонках.
Свисток-сигнализация Geko
Свисток Geko – превосходная защита от злоумышленников. В случае экстренной ситуации владелец может дунуть в свисток, после чего Geko отправит смс-сообщение, позвонит или отправит e-mail человеку (или нескольким людям), внесенному в контакт-лист. К соответствующему сообщению прикрепляется местоположение владельца свистка. Получатель сообщения также может слышать, что происходит вокруг владельца гаджета.
Фитнес-трекер с детектором алкоголя Proof
Фитнес-трекер с функцией детектора алкоголя Proof позволяет постоянно мониторить уровень алкоголя в крови его владельца. Данные собираются с помощью электрохимического датчика и передаются на экран смартфона. Картридж рассчитан на 12 часов непрерывной работы. Аккумулятор браслета — на 4 дня. Результаты выдаются по системе Blood Alcohol Content: показывается отношение содержания этанола к общему объёму крови. Сейчас гаджет находится на стадии разработки.
Трость Dring Smart Cane
Французская компания Dring разработала смарт-трость, которая служит помощником для пожилых людей. Гаджет оснащен встроенным акселерометром и гироскопом, что позволяет автоматически мониторить ежедневную активность владельца. Данные, собранные гаджетом, поступают на защищённый удалённый сервер, там обрабатываются, и на их основе выдаются рекомендации в случае выявленных отклонений.
Трость также оснащена тревожной кнопкой, нажав которую, родным или сотрудникам соцслужбы отправляется сообщение. Владелец трости, в свою очередь, также получает сигнал о том, что помощь уже в пути.
Интеллектуальная щётка для волос Kérastase Hair Coach
Над смарт-щеткой Hair Coach работали Withings (подразделение Nokia) и Kerastase из L’Oreal Research. Гаджет следит за состоянием волос своего владельца, обнаруживает поврежденные и спутанные волосы. Гаджет оснащен микрофоном, кондуктометрическим сенсором, гироскопом и специальными датчиками. Вся собранная информация передается гаджетом в мобильное приложение. После чего владелец получает индивидуальную инструкцию по уходу за волосами, с учетом прогноза погоды.
Лазерный шлем для роста волос Apira Science iGrow
Лазерный шлем для роста волос Aspira Science iGrow оснащен системой красных лазеров и светодиодов, которые стимулируют рост волос. Компания Aspira Science работала над созданием гаджета более года. Разработчики уверяют, что iGrow способен на треть простимулировать рост волос всего за 4 месяца. А все благодаря лазерной терапии с низкой интенсивностью.
Гаджет рекомендуют использовать не более 3-4 раз в неделю по 25 минут каждый.
«Честное» зеркало HiMirror Plus
Умное зеркало HiMirror Plus сканирует лицо своего владельца и сообщает о всех его недостатках — морщинах, красных пятнах, расширенных порах и нездоровом цвете лица.
В памяти гаджета может одновременно сохраняться до 14 тыс фотографий шести разных людей.
«Ворчливая» насадка для душа Hydrao Smart Showerhead
Умная насадка для душа со встроенной LED-подсветкой Hydrao контролирует количество использованной воды, информируя о том, сколько воды утекло с помощью световых индикаторов: зеленый свет — до 10 л воды, фиолетовый — до 30 л, красный — более 30 л, красный мерцающий — более 50 л.
Hydrao подойдёт для любого стандартного душевого шланга, ей не нужны батарейки. Устройство заряжается с помощью гидротурбины, которая использует энергию проточной воды.
Кровать Sleep Number 360
Кровать Sleep Number 360 максимально улучшит комфорт вашего сна: она способна менять твердость и форму матраса, подстраиваясь под спящего. Среди других функций смарт-кровати нагрев в области ног, приподнятие головы спящего, если он храпит. Она также оснащена встроенным будильником и записывает данные о сне своих владельцев — сколько они спали, сколько ворочались, с какой частотой дышали и каков был их средний пульс. У смарт-кровати есть две независимые зоны для двух человек, информацию о сне которых кровать передает на их смартфоны.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что названа самая зависимая от гаджетов нация.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Недостатки умного дома: гаджет Amazon стал свидетелем убийства
По материалам focus.ua