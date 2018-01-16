Сотрудник украинского банка украл у клиента $100 тыс

Во Львовской области сотрудник банка присвоил себе средства клиента

Правоохранители во Львовской области объявили о подозрении бывшему заместителю руководителя управления одного из банковских учреждений. Так, согласно их данным, он присвоил себе $100 тыс клиента.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, подозреваемый воспользовался служебным положением. И не сформировал дело по юридическому оформлению счета, таким образом присвоив себе средства клиента.

Пытаясь скрыть преступление, преступник выдал фальшивые документы, свидетельствующие о зачислении средств на счет потерпевшего.

Генеральная прокуратура квалифицирует такие действия как служебный подлог, а также присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением УК.

За совершенное преступление злоумышленнику грозит от 7 до 12 лет заключения.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам: FinClub