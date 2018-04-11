Украинцы снова кладут деньги на депозиты: в НБУ назвали причину

В марте 2018 население продолжало наращивать гривневые и валютные депозиты

В марте 2018 приток средств населения в банковскую систему продолжился. Население продолжает класть деньги на депозиты как в национальной, так и иностранной валюте. Такие тенденции отражают предварительные данные «Денежно-кредитной статистики» за март 2018 года, говорится в сообщении НБУ.

За месяц остатки гривневых вкладов физических лиц в платежеспособных банках выросли на 1,0%. Активному их привлечению способствовало повышение доходов населения и рост привлекательности гривневых депозитов на фоне укрепления гривны.

С другой стороны, объем корпоративных депозитов в гривне остался практически на уровне предыдущего месяца. Это обусловлено значительными налоговыми платежами, в частности налогом на прибыль предприятий и перечислениями части чистой прибыли государственными унитарными предприятиями и их объединениями за 2017 год.

Всего за месяц совокупный портфель депозитов в национальной валюте в платежеспособных банках умеренно вырос — на 0,4% или 1,9 млрд грн до 484,2 млрд грн.

Также практически неизменными остались остатки депозитов в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) в платежеспособных банках. Рост валютных депозитов населения компенсировался их снижением на счетах юридических лиц в результате направления последними средств в ОВГЗ и на перечисление дивидендов за границу.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что за год гривневые депозиты украинцев выросли почти на 20%. В свою очередь бизнес нарастил гривневые вклады в платежеспособных банках на 11,6%. Этому способствовало постепенное улучшение финансового состояния бизнеса, а также рост номинальных доходов населения.

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