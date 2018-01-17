Гривневые депозиты украинцев за год выросли почти на 20% – НБУ

Приток средств на депозиты свидетельствует о постепенном укреплении доверия к банковской системе

За 2017 год общий портфель депозитов в банковской системе Украины вырос на 13%, или 102,8 млрд грн, — до 896,3 млрд грн. В 2016 году он увеличился на 10,7%, или 76,7 млрд грн. Такие данные подает НБУ в «Денежно-кредитной статистике» за декабрь 2017 года.

Наиболее активно росли гривневые депозиты населения. Украинцы увеличили гривневые вклады в платежеспособных банках на 19,4%. В свою очередь бизнес нарастил гривневые вклады в платежеспособных банках на 11,6%. Этому способствовало постепенное улучшение финансового состояния бизнеса, а также рост номинальных доходов населения.

Также в 2017 году банки начали активнее кредитовать в национальной валюте. За год портфель гривневых кредитов банков увеличился на 13,1%, или на 65.8 млрд грн, — до 569,4 млрд грн.

Оживлению кредитования способствовало некоторое снижение стоимости кредитов. На фоне удешевления фондирования за год процентные ставки по новым кредитам в гривне снизились для домохозяйств до 30,4%, для бизнеса — до 15,8% годовых.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что сотрудник украинского банка украл у клиента $100 тыс. Во Львовской области сотрудник банка присвоил себе средства клиента.

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