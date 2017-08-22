Cashless эксперимент: как прожить один день без наличных в Китае

Китай движется к безналичному обществу. И эксперимент журналиста это подтверждает

Журналист сингапурского телеканала Channel NewsAsia, одного из крупнейших англоязычных новостных каналов в Азии, провел один день в Пекине без наличных денег, используя для расчетов только свой смартфон. Удалось ли ему это и с какими трудностями столкнулся молодой человек — читайте в переводе статью Джереми Коха.

Журналистское задание показалось мне не сложным. Мне нужно было обойтись без наличных денег в течение одного дня, а для расчетов использовать только свой смартфон. В настоящее время в большинстве китайских городов оплачивать что-либо с помощью телефона не составляет труда. Но в день Х мне предстояло много перемещаться по Пекину, и в какой-то момент я засомневался в успешности эксперимента.

Итак, в назначенный день я вышел из дома и направился в офис. Обычно я завтракаю дома, но тогда решил перекусить в киоске неподалеку — выпечка у них отменная. Должен разочаровать тех, кто думает, что на этом моя миссия закончилась. Большинство мелких китайских торговцев, понимая растущий тренд мобильных платежей, предоставляют своим клиентам возможность расплачиваться без наличных. И правда, рядом с кассовым аппаратом был размещен QR-код, отсканировав который я расплатился с помощью мобильного телефона.

Владелец киоска с выпечкой тогда сказал мне: «У нас просто нет выбора — мы обязаны принимать мобильные платежи. В наши дни большинство людей не носят с собой наличные деньги и используют сервис WeChat для оплаты».

После завтрака добираться на работу я решил на велосипеде. Дорога к офису занимает у меня обычно полчаса пешком. Но в тот день я решил проверить возможность оплаты аренды велосипеда с помощью мобильного.

«Зеленый» транспорт стал особенно популярным в Пекине и других китайских городах в последние годы с ростом количества туристов. А распространенность таких решений для мобильных платежей, как WeChat от Tencent сделали его еще удобнее. Тротуары в Пекине заполнены парковками с велосипедами. Каждый, кто зарегистрирован в приложении WeChat может разблокировать один из велосипедов и одновременно оплатить его аренду с помощью смартфона. Что я и сделал — отсканировал QR-код рядом с транспортным средством, оплатил всего лишь несколько центов прямо в приложении, быстро добрался на работу и оставил велосипед на аналогичной парковке рядом с офисом.

Несколько рабочих моментов — и вот мы отправляемся с коллегами на обед в кафе. Когда официант принес чек, мы проделали тот же ритуал, что и каждый день. Моя коллега Валери оплатила счет со своего мобильного. А каждый из нашей компании перевел ей свою долю непосредственно в приложении WeChat. Обычно мы даже не берем наличные деньги, выходя на обед. Зачем носить с собой кошелек, монеты в кармане, ждать сдачу? Расплачиваться со смартфона можно быстро и удобно.

Получается, мы действительно становимся свидетелями того, как Китай движется к безналичному обществу? Это мне предстояло уточнить в ходе интервью. Но к моему собеседнику добираться нужно было на другой конец города.

Я мог бы вызвать такси Didi через приложение, работающее по принципу Grab или Uber, и оплатить поездку прямо в приложении. Но я люблю вызовы, поэтому решил поймать такси на улице. По прибытию на место назначения я спросил у водителя, могу ли расплатиться с помощью WeChat или Alipay. В ответ он указал на распечатанный QR-код, который позволяет пассажирам расплачиваться за поездки с помощью мобильного.

В тот день я брал интервью у Энди Мока, управляющего директора Red Pagoda Resources. Конечно же, я спросил, как удалось Китаю достичь таких успехов в становлении безналичным обществом. По его словам, большая заслуга в этом принадлежит сервису WeChat, разработанному компанией Tencent. Интересно, что в Китайский Новый 2016 год в WeChat было проведено больше транзакций, чем у сервиса PayPal за весь 2015 год. А в конце 2016 года сервис насчитывал 890 млн активных пользователей, более половины из которых проводили в приложении более 90 минут в день. А ведь есть еще сервис мобильных платежей Alipay, который насчитывает 450 млн пользователей в Китае и планирует увеличить клиентскую базу до 2 млрд человек по всему миру уже к 2025 году. Согласно свежим данным, гиганты WeChat и Alipay контролировали девять из каждых 10 юаней, которые китайские потребители потратили с помощью мобильных телефонов в прошлом году.

Мой насыщенный день подходил к концу. Я решил купить еще воды и отправиться домой. В ближайшем магазине я оплатил бутылку минеральной воды, конечно же, с помощью своего смартфона.

Итак, я действительно смог прожить целый день в Пекине, совсем не используя наличные деньги и даже банковские карты. Все расчеты я проводил только с помощью смартфона. Фактически, пока на моем банковском счете не иссякнут деньги, я смогу прожить таким образом несколько дней, недель, месяцев и даже лет. Вот так Китай постепенно уходит от банкнот и монет.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Как сообщалось в недавнем исследовании компании Tencent, в прошлом году китайские потребители потратили $5,5 трлн через мобильные платежные платформы. Это в 50 раз больше, чем тратят потребители в США. 74% опрошенных утверждают, что могут прожить больше месяца, имея в кармане всего 100 RMB ($14,5). А 84% респондентов готовы жить полностью без налички.

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