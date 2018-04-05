Как готовится к iForum 2018 платежный партнер Interkassa: секреты, советы, возможности

Какие сюрпризы ждут посетителей на стенде Interkassa — читайте далее

25 апреля в Международном выставочном центре (м. Левобережная, Киев) пройдет 10 юбилейный форум интернет-деятелей — iForum 2018. Глава оргкоммитета форума, Александр Ольшанский, уже сообщил, что в этому году будет более 10 различных сессий докладов, уникальные выставочные зоны и стенды. Какой из них точно стоит посетить — читайте в нашем обзоре.

Тема, которая проходит сквозь все потоки форума — онлайн-бизнес. Сегодня множество проектов попросту невозможно реализовать без присутствия сети, а также без сопутствующей инфраструктуры. Одним из ключевых аспектов такой инфраструктуры является возможность перенести в онлайн прием платежей. Этот рынок активно развивается — платежные провайдеры обеспечивают интернет-бизнес удобными инструментами обработки платежей клиентов и вывода средств на свои счета/электронные кошельки.

В этом году статус платежного партнера форума получила компания-агрегатор платежных систем Interkassa. В рамках мероприятия компания проведет несколько активностей. Какие специальные предложения провайдер подготовил для гостей iForum — далее в материале.

ТОП-5 активностей от Interkassa для гостей iForum 2018

1. Возможность попасть на iForum 2018 бесплатно

Для подписчиков Interkassa в Facebook будет проводиться розыгрыш 3-х билетов на мероприятие. Условия максимально просты: нужно подписаться на страницу Interkassa в Facebook и оставить любой комментарий под этим постом:

2. Скидка на билет от компании Interkassa

Для тех, кто не готов ждать две недели до розыгрыша, Interkassa подготовила гарантированную скидку — 20% при покупке билетов на сайте 2018.iforum.ua. Чтобы воспользоваться предложением, нужно ввести промо-код «IK2018».

Совет: Чем ближе к iForum, тем дороже билеты на сайте. Следующее повышение цен намечено на 9 апреля.

3. Особые условия подключения на стенде компании

На стенде все желающие смогут узнать про “космические” условия подключения, которые будут действовать с 25 апреля по 25 мая. Любой сайт, подключившийся к системе в этот период, получит выгодное индивидуальное предложение на постоянное обслуживание.

Кроме того, на протяжении трех месяцев будут осуществляться бонусные выплаты до 2500 грн на счет продавца. Например, интернет-магазин с оборотом более 100 тыс грн в месяц получит комиссию за обслуживание 2,5% от оборота и ежемесячную выплату 2500 грн, которая полностью покроет его операционные расходы на прием платежей. Акционные условия действуют только для новых клиентов. Подключение продавца займет всего пару минут, а преимущества такого сотрудничества неоспоримы.

На постоянной основе компания готова предложить 50+ способов оплаты, интеграцию 17+ CMS и конструкторов сайтов, консалтинг ликвидности финансовых потоков, выгодную партнерскую программу, мультиканальный саппорт 365 дней в году, платежи в мессенджерах, соцсетях и многое другое.

4. Сюрприз от Interkassa

Традиционно, на входе в МВЦ посетителям iForum вручают брендированный пакет с программой и раздаточными материалами партнеров конференции. Среди флаеров можно найти скидки на услуги различных компаний, бонусы и сувенирную продукцию. В этом году в пакетах будет приятный сюрприз от Interkassa, который пока держат в секрете.

5. FUN на стенде Интеркассы

В этом году один из потоков форума будет посвящен развлечениям в эпоху цифровых технологий (Digital Fun). Interkassa учла это, когда готовилась. Компания планирует удивить посетителей не только своим стендом Space Interkassa (и это не просто название), но и фотозоной, которую, по утверждению организаторов, невозможно будет пропустить.

Скажем честно, редакция заинтригована и с нетерпением ждет 25 апреля, чтоб вместе с вами увидеть и оценить все своими глазами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напоминаем, что Интеркасса вошла в ТОП-3 в категории “Лучший партнер интернет-магазинов по приему платежей” по версии PAYSPACE MAGAZINE AWARDS 2017. А также совсем недавно получила награду: “Зiрка якостi 2017” и “Найкраще підприємство країни 2017″

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