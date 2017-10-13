Как найти эквайера для платежных услуг — эксперт

Как выбор Эквайера может повлиять на эффективность работы поставщика платежных услуг?

16-17 ноября в Риге пройдет международная конференция eCom21, которая соберет авторитетных профессионалов и экспертов онлайн-индустрии из стран Европы, СНГ и других регионов мира. Главным партнером форума является латвийская процессинговая компания Decta.

Директор по развитию бизнеса в Decta — Максим Дамбраускс — уже готов поделиться своими профессиональными знаниями и опытом в e-commerce, объясняя, что важно учитывать при выборе Эквайера и на какие основные характеристики следует обратить внимание.

Зачастую, договор о партнерстве заключается исключительно на основании коммерческого предложения, предоставленного Эквайером. Однако, решение, основанное только на выгодных ценовых условиях, может быть ошибочным и в долгосрочной перспективе проявить себя не самым лучшим образом. Существует ряд других важных факторов, которые могут напрямую повлиять на будущее сотрудничество, эффективность предоставляемых услуг, и, как результат, на прибыльность бизнеса поставщика платежных услуг. Если вы в поиске Эквайера, но не знаете, с чего начать, вот несколько советов, которые помогут найти надежного партнера для платежных услуг.

Простой и быстрый процесс подачи и обработки заявки, быстрая интеграция и понятная модель сотрудничества​

Простой процесс регистрации новых торговцев — один из самых важных ключевых критериев, позволяющих быстро и эффективно начать сотрудничество. Основная задача для поставщика платежных услуг — обеспечивать быстрые и бесперебойные услуги для своих торговцев, поэтому сопутствующая поддержка Эквайера в этом будет очень действенной.

В современных условиях высокой конкуренции, только новейшие в техническом плане продукты и качественные услуги помогут достигнуть значимых успехов.

Понимание процедуры «Знай своего клиента»​

Процедура «Знай своего клиента» (KYC) является одним из центральных элементов, предназначенных для обеспечения безопасности в бизнесе электронной коммерции. Почему так важно правильно оценивать каждого нового клиента и определять точные параметры риска? Регистрация сомнительных торговцев может отразиться на репутации Эквайера, а авторизация мошеннических транзакций может привести к серьезным последствиям не только для Эквайера, но также и для поставщика платежных услуг.

Несмотря на то, что риски и требования могут варьироваться в зависимости от бизнес-модели торговцев и политики каждого конкретного Эквайера, тем не менее, существуют также общепринятые мировые стандарты проверки, как например, AML, KYC и KYCC, которые поддерживают единый стандарт работы с клиентами. Соответственно, партнеры должны четко понимать внутренние процедуры организаций и запрашиваемые документы, чтобы обеспечить максимально быструю и комфортную процедуру регистрации торговцев, а также их дальнейшее обслуживание.

Важность оценки рисков​

Как Эквайеры, так и поставщики платежных услуг должны очень взвешенно подходить как к оценке бизнеса привлекаемых торговцев, так и сопутствующих с ним рисков. Это включает в себя глубокое понимание конкретной отрасли, в которой работает торговец, а также и точный анализ предлагаемых услуг или продуктов.

Перед началом сотрудничества важно четко понимать индустрии, с которыми работает Эквайер. Игнорирование этого факта при принятии решения о начале сотрудничества с Эквайером может негативно сказаться на взаимоотношениях в будущем. Это может привести к недопониманию в ходе регистрации новых торговцев из различных секторов бизнеса, к которым Эквайер может предъявить дополнительные требования или просто отказать в обслуживании. В конечном случае поставщику платежных услуг придется отказаться от сервиса Эквайера и потратить дополнительное время и ресурсы на поиск новых партнеров, что может сказаться на взаимоотношениях с конечными торговцами.

Репутация эквайера​

Репутация Эквайера играет важную роль в успехе ведения бизнеса и обычно зависит от его надежности и профессиональной компетенции. В данном контексте это означает как отсутствие негативной информации о партнере, так и сбалансированную комбинацию опыта, технических знаний, современных технологий, инновации и ноу-хау. Начиная сотрудничество с Эквайером, также всегда стоит ознакомиться с его финансовыми показателями помимо оценки остальных плюсов и минусов.

Превосходное обслуживание клиентов​

Обслуживание клиентов — это предоставление первоклассной и своевременной поддержки, которая является необходимой составляющей онлайн-бизнеса. К тому же, рынок электронной коммерции постоянно растет — многие компании переходят на платформы электронной коммерции и спрос на платежные услуги в интернете увеличивается с молниеносной скоростью.

Возможность Эквайера быстро отвечать на запросы поставщиков платежных услуг напрямую влияет на их способность предоставлять качественные сервисы своим клиентам, осуществляя все процессы максимально быстро и эффективно.

Личное отношение​

В конечном счете, речь идет не только о формальном сотрудничестве двух сторон. Личные отношения и заинтересованность партнера способствуют созданию доверия и долгосрочных связей. Даже в высокотехнологичном и автоматизированном мире электронной коммерции все сводится к человеческому общению и взаимопониманию, которое помогает достигать большего и делает сотрудничество просто более комфортным и приятным для обеих вовлеченных сторон.

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