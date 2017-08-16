Почему 2043 — год, когда Великобритания станет безналичной

Согласно недавнему исследованию, в 2043 году Великобритания может полностью отказаться от наличных

Великобритания является одной из немногих стран (вместе с Сингапуром, Нидерландами, Швецией, Францией и некоторыми другими), которые, по мнению экспертов, готовы стать безналичным обществом. Это означает, что британский народ, сфера финансовых услуг, торговые объекты и инфраструктура готовы к переходу всех платежей в цифровой вид. Это подкрепляется и цифрами. Согласно организации Payments UK, использование наличных в стране постепенно снижалось в течение многих лет, с 71% в 2004 году до 53% в 2014-м. А учитывая прогноз на 2024 год по использованию кеша (34%), аналитики полагают, что именно в 2043-м Великобритания станет безналичной.

Эта тенденция отражает как изменение отношения пользователей, так и существенные перемены на рынке. Поскольку даже мелкие торговцы теперь могут принимать безналичные платежи благодаря таким компаниям, как iZettle и SumUp.

Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что менее двух третей (66%) британцев ежедневно используют наличные деньги. При оплате товаров и услуг они предпочитают использовать чиповые карты (45%), а также бесконтактные (30%). Две трети (66%) опрошенных заявляют о своем отвращении к переносу наличных денег. Поэтому они стараются избегать предприятий, которые не предлагают альтернативные варианты оплаты.

Однако, несмотря на массовое движение к экономике cashless, большинство людей боятся жить в полностью безналичном обществе. Среди британцев таких насчитывается 68%. Основными причинами для беспокойства они называют мошенничество (61%), зависимость от технологий (45%) и отсутствие конфиденциальности (31%).

Рост популярности бесконтактных и мобильных платежей привело к тому, что жители Лондона все чаще обходятся без наличных денег. По данным Barclaycard, более половины платежей до 30 фунтов стерлингов в столице Великобритании осуществляются бесконтактно. А объем наличных в обращении снизится на 30% в течение следующих 10 лет.

Станет ли Великобритания когда-либо полностью безналичной?

В 2016 году в Великобритании впервые количество электронных платежей превысило число наличных расчетов. Ассоциация Payments UK прогнозировала, что это случится в 2021 году. Согласно исследованию Mastercard, пользователи готовятся к полному отказу от бумажных денег к 2036 году. Однако это очень оптимистичный прогноз — по оценкам экспертов, Великобритания все же станет безналичным обществом в 2043 году. Случится ли так на самом деле, зависит от действий правительства по запрету физических денег как формы законного платежа. Ведь некоторые группы населения (пожилые люди, бездомные) привыкли к наличным. И без жестких мер ждать перехода страны к безналичному обществу можно вечность.

Как меняется поведение компаний в условиях роста спроса на безналичные платежи?

Многие предприятия уже хорошо адаптированы к спросу на альтернативные методы оплаты. Мелкие торговцы и независимые ритейлеры до недавнего времени не могли принимать безналичные платежи. Однако это меняется благодаря выходу на рынок таких компаний, как iZettle и SumUp (провайдеры картридеров, позволяющих принимать платежи даже с помощью смартфона — PSM). В отличие от более традиционных решений для приема платежей, такие системы были специально разработаны для транзакций на небольшие суммы. Что облегчает переход на безналичные платежи компаниям разного размера.

Предприятия, которые предпочитают не принимать альтернативные формы оплаты, преднамеренно или из-за отсутствия знаний о доступных вариантах, рискуют потерять потребителей и уйти с рынка. Согласно исследованию, 40% потребителей отказались от покупки товаров у торговцев, не принимающих карточные или мобильные платежи.

Как новый формат наличных денег повлияет на переход к cashless в Великобритании?

В прошлом году в Великобритании начался переход на полимерные деньги. Первыми в оборот попали новые 5 фунтов. Банкноты номиналом 10 и 20 фунтов появятся в кошельках британцев в ближайшие несколько лет. Однако тренд постепенного отказа от наличных денег среди британцев налицо: чаще всего в наличной форме осуществляются платежи на сумму до 5 фунтов стерлингов. Только 12% операций на сумму от 20 фунтов и больше проходят в наличной форме. Получается, британцы не хотят носить с собой крупные суммы денег и предпочитают расплачиваться за более дорогие вещи с помощью карты.

Учитывая, что переход к безналичному обществу — осознанный выбор граждан, маловероятно, что новые полимерные деньги окажут влияние на их решение использовать альтернативные способы оплаты.

По мнению экспертов, новые банкноты являются более долговечными и помогут в борьбе с фальшивомонетчиками. Но остановить общую тенденцию перехода к безналичному обществу они не смогут.

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По материалам Finance Digest