Роботы наступают: какие профессии под угрозой?

По прогнозам, через 10-20 лет 50% рабочих мест, существующих сегодня, пойдут по пути автоматизации

Инновационные технологии в мире развиваются настолько стремительно, что работники в разных сферах начали опасаться возможной конкуренции со стороны роботов. Еще несколько лет назад роботы были редкостью, все тестирования проводились «за закрытой дверью». Но уже сейчас компании понимают ценность роботехники для разных сфер и переходят от стадии тестирования к стадии коммерческого применения роботов.

Активнее всего автоматизация распространяется в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Каждый пятый сотрудник в Азии опасается, что его заменят роботы. И неудивительно. По прогнозам, уже к 2025 году роботы могут лишить рабочих мест 5 миллионов японцев. Какие же профессии прежде всего могут быть автоматизированы в ближайшее время?

Используя данные из исследования Оксфордского университета, ведущий технический специалист шведской fintech-компании Zimpler Хенрик Линдберг составил диаграмму, иллюстрирующую общество, которое все больше полагается на роботов. По его словам, через 10-20 лет 50% рабочих мест, существующих сегодня, пойдут по пути автоматизации.

В приведенной ниже диаграмме черным цветом обозначены профессии, которые могут исчезнуть в связи с автоматизацией. А белым — те, которые, по прогнозам, выживут.

Наиболее уязвимые рабочие места — в сфере обслуживания, к примеру, кассиры и водители грузовиков. Также следует отметить, что больше всего подвержены риску низкодоходные рабочие места. Те профессии, которые требуют навыков общения, креативности или высшего образования, не будут автоматизированы в ближайшие годы.

По-прежнему востребованными среди живых людей останутся те профессии, которые связаны с состраданием, пониманием и человеческим общением. Это, в первую очередь, медсестры, учителя и полицейские.

Однако, по мнению экспертов, массовое наступление роботов абсолютно не означает конец цивилизации. Разрушая одни рабочие места, машины создают другие. Поэтому нужно быть в курсе развития технологий, думать о возможной автоматизации вашей профессии и развивать другие навыки, которые позволят вам найти свое место на рынке в будущем.

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По материалам Market Watch