В этом разделе вы найдете только актуальные финансовые новости банков Украины и России, стран СНГ, Европы и мира, а также исследования и анализ ситуации на рынке, состояния банков и политики регуляторов. Последние банковские новости также предоставят максимум информации о причинах и последствиях девальвации валюты, состоянии капитала банковской системы Украины. Новости банков информируют в том числе об инновациях, разрабатываемых и тестируемых банками уже сегодня, о лидерах в банковском секторе Украины, которым вы сможете доверить свои деньги.

К справке, банковская система Украины состоит из Национального банка Украины и других банков, созданных и действующих на территории Украины в соответствии с положениями Закона Украины "О банках и банковской деятельности". Банки в Украине могут функционировать как универсальные или как специализированные. По специализации банки могут быть сберегательными, инвестиционными, ипотечными и расчётными (клиринговыми).

За последние полтора года банковская система Украины потеряла практически треть.