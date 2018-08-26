От коттеджа до старинного замка: какое жилье продается за Bitcoin (фото)

Криптовалюта активно проникает в современный рынок недвижимости — купить жилье за Bitcoin можно по всему миру

Криптовалюты продолжают пользоваться спросом среди людей. Несмотря на скачки курса, сегодня цифровые валюты используют даже для сделок с таким дорогим активом, как недвижимость. Сейчас купить дом, отдельные апартаменты, виллу или офисное помещение можно во многих городах, и эта практика с каждым годом набирает обороты.

Редакция PaySpace Magazine выяснила, какие объекты недвижимости можно купить за биткоины. Ниже перечислены варианты жилых и коммерческих помещений в разных уголках мира. Начнем с самых бюджетных вариантов.

Коттедж в Московской области, Россия: 11 BTC (около $72 тыс)





Это, похоже, самый дешевый вариант недвижимости, которая продается за биткоины. Предлагается двухэтажный коттедж площадью 297 кв. м. Его будущий владелец получит дом с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами. Однако, есть небольшой минус — коттедж продается без какой-либо отделки. Поэтому придется делать ремонт.

Вилла в Аликанте, Испания: 98 BTC (около $630 тыс)





Здесь продают две разных виллы, построенных в современном стиле и расположенных в регионе Аликанте на юге Испании. Виллы отличаются только количеством ванных комнат: в одной — три, а в другой — четыре. Площадь каждого из этих домов составляет более 200 кв. м. Есть большой подвал с гаражом, из которого можно пройти внутрь самого жилья. До ближайшего аэропорта — 30 минут езды.

Дом вблизи Лос-Анджелеса, Калифорния, США: 176 BTC (около $1,1 млн)





Недалеко от Лос-Анджелеса, между пляжем Малибу и Санта-Барбарой, расположен дом с пятью спальнями и четырьмя ванными комнатами. Кроме этого, в доме есть кабинет и уютная мансарда. Также предоставляется внутренний дворик с бассейном. В 56 км от дома находится удивительный Голливуд, а в 30 км — океан.

Дом в Плая-дель-Кармен, Мексика: 207 BTC (около $1,3 млн)





В Мексике, на побережье Карибского моря расположен дом площадью 74 кв. м. За 207 биткоинов будущий владелец жилья получит: две спальни, одну ванную комнату и гараж. В качестве бонуса предоставляется внутренний дворик с бассейном. Также можно быстро добраться до пляжа — расстояние всего 3 км. Кроме того, хозяин дома может сдавать его в аренду отдыхающим и неплохо заработать на этом.

Дом в горах, Фаунтин Хиллс, Аризона, США: 260 BTC (около $1,7 млн)





В живописном регионе Аризоны можно купить за 260 биткоинов дом со всеми удобствами, о которых можно только мечтать: четыре спальни, четыре ванные комнаты, гараж на 3,5 парковочных места, 2 спа-салона, бассейн, кухня на открытом воздухе, современная система безопасности, солнечная энергетическая система и многое другое.

Вилла на Коста-Рике: 380 BTC (около $2,5 млн)





Pacific Villa Bamboo — вилла площадью 594 кв. м. с потрясающим видом на Тихий океан. Она расположена на высоте около 300 метров над уровнем моря, где преобладает теплый климат в течение целого года. В помещении есть пять спален и пять ванных комнат, а еще открытая кухня и гостиная с выходом к бассейну и на терассу. Большинство деталей интерьера изготовлены из бамбука. А большая терраса позволяет полюбоваться прекрасным видом на океан и ощутить легкое дуновение бриза.

Пентхаус в Будве, Черногория: 598 BTC (около $4 млн)





Апартаменты площадью 502 кв. м. находятся в элитном жилом комплексе в Будве, в 100 метрах от Адриатического моря. За такую цену будущий владелец жилья получит две спальни, две ванные комнаты и две роскошные террасы. А возле самого комплекса расположен причал, где можно пришвартовать собственную яхту.

Французский замок 900 года, Бризе, Франция: 1056 BTC (около $7 млн)

На западе Франции, в королевской долине Дю Рояль, находится роскошный замок, который раньше был свадебным дворцом и винодельней. В настоящее время замок может служить жилым загородным домом. Его площадь составляет 900 кв. м., включая большой зал для проведения разных мероприятий (300 кв. м.), два ресторана, девять спален и девять ванных комнат. На территории замка сохранилась винодельня площадью 240 кв. м., которая все еще функционирует. Также там есть виноградник (4,5 га), три парка, два леса и озеро.

Замок был построен королями Луисом и Чарльзом по заказу губернатора французского города Шательро. Он находится в спокойном, красивом регионе Франции, который считается одним из лучших мест для жизни. При этом всего в семи минутах езды от замка находится инновационный парк “Футуроскоп” в городе Пуатье. А до Парижа можно добраться на автомобиле за 2 часа 30 минут.

Двухэтажный пентхаус на Манхэттене, Нью-Йорк, США: 1839 BTC (около $12 млн)







Сегодня, это наверное самая дорогая недвижимость, которую можно купить за биткоины. Этот роскошный пентхаус площадью 372 кв.м. занимает 77-78 этажи одного из небоскребов Манхэттена. Из окон жилья можно увидеть одну из главных достопримечательностей Нью-Йорка — Центральный парк. Цена этой квартиры астрономическая — почти $12 млн. Интересно, что в стоимость пентхауса входит отдельная студия площадью 39 кв. м., расположенная на 39 этаже, специально для няни или гостей. Также эту студию можно переоборудовать в домашний офис или… гардероб.

Коммерческие помещения за биткоины

Офис в Риге, Латвия: 31 BTC (около $208 тыс)





Офисное помещение площадью 155 кв. м. находится на первом этаже жилого комплекса. Помещение размещено над подземной парковкой и имеет отдельный выход на террасу. Само здание расположено в тихом районе, который отделен от шоссе дубовой рощей.

В помещении есть приемная с оборудованным рабочим местом для секретаря. Также предлагается комната по типу open space с 14 рабочими местами, которые разделены на отдельные зоны. Есть личный кабинет директора, конференц-зал, кухня, два санузла и отдельное серверное помещение. Офис предлагается с мебелью, которая была сделана специально под интерьер этого помещения.

Дом-офис в Хьюстоне, Техас, США: 91 BTC (около $595 тыс)





Яркий пример, как из обычного дома для семьи сделали офис. В помещении площадью 311 кв. м. находятся 10 рабочих комнат: пять — на первом этаже и пять — на втором. При этом на каждом этаже есть конференц-зал. В помещении обустроена мини-кухня, есть два санузла. Возле дома находится парковка на 10 мест.

Готов ли рынок недвижимости Украины к криптовалютным сделкам

В прошлом году в Украине продали недвижимость по смарт-контракту. Квартиру в Киеве купил американец. Ему удалось приобрести жилье через децентрализованный маркетплейс недвижимости Propy (США). Оплата сделки проводилась в Etherеum. Эта новость стала сенсационной для Украины, поскольку именно в нашей стране впервые в мире была заключена международная сделка по договору мены недвижимости с помощью смарт-контракта.

Как ни странно, сегодня в Украине можно купить жилье за биткоины. Например, на сайте частных объявлений OLX.ua выставлен на продажу двухэтажный дом в городе Бровары, который находится недалеко от Киева.





Дом площадью 231 кв. м. продается за $65 700, однако его нынешний владелец принимает к оплате и Bitcoin. В нем есть пять комнат, камин, просторная терраса, а также все необходимые коммуникации. Недалеко от дома находится детская площадка, лес и озеро.

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