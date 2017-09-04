Что мерчанты должны знать о новом глобальном процессе Visa Claims Resolution

Артем Тимошенко

CEO Maxpay

Уже в апреле 2018 года Visa внедрит новый глобальный процесс оспаривания и разрешения проблем. Это повлияет, в первую очередь, на торговцев

Компания Visa объявила, что внедряет новый глобальный процесс оспаривания и разрешения проблем, который называется Visa Claims Resolution (VCR). Мерчанты готовятся к переходу на него уже в апреле 2018 года. Несмотря на то, что многое останется прежним, внесенные изменения окажут значительное влияние на процесс оспаривания. В этой статье я расскажу о предстоящих изменениях и о том, как они повлияют на бизнес.

Зачем нужны глобальные изменения?

Возврат платежей — больная тема для любого бизнеса. Согласитесь, неприятно потратить время и деньги на продвижение своего продукта, наконец-то продать и потом выяснить, что вам за это не заплатят. Сейчас, когда уведомление о возврате платежей приходит по любой из причин, мерчант обязан его оспорить или согласиться с принудительным возвратом средств, а также заплатить внушительную комиссию за возврат платежа.

Сейчас на урегулирование возврата платежей уходит порядка 46 дней, а более сложные оспаривания могут занять до 3 и более месяцев. Для мелких предпринимателей это особенно напряженный процесс. Как посредник, Visa решили упростить процесс возврата платежей как держателям карт, так и мерчантам с целью снизить время принятия решения.

Как VCR облегчит процесс?

Чтобы оптимизировать процесс возврата платежей, VCR снизит количество опротестований, с которыми мерчантам необходимо будет разбираться. От мерчантов будут требоваться более убедительные доказательства для оспаривания запросов, которые прошли через фильтры Visa.

Многие опротестования даже не будут доходить до мерчантов. VCR же будет проверять каждый запрос для того, чтобы убедиться, что он отвечает минимальным критериям перед выдачей чарджбека. В свою очередь, это будет гарантировать то, что мерчанты не будут терять свое время на обработку чарджбеков, оформленных не по правилам. VCR также будет предоставлять корректную информацию в полном объеме по платежам, которые проходят через фильтры, чтобы мерчанты могли быстрее реагировать, оперируя более четкими аргументами.

Что поменяется с VCR?

Принципы оспаривания

В соответствии с VCR, коды причин для обжалования будут меняться, хотя сами причины останутся, в основном, такими же. После определения причины споры будут решаться одним из двух рабочих процессов: Распределение или Коллаборация. В случае подтверждения чарджбека, у мерчантов будет только 30 дней, чтобы ответить, вместо текущего 45-дневного лимита.

Принцип распределения

Все споры о мошенничестве и нарушениях авторизации будут отфильтрованы через рабочий процесс распределения. Ожидается, что этот, в значительной степени автоматизированный рабочий процесс, будет обрабатывать большую часть опротестований и определять, были ли они:

совершены на авторизированную 3D Secure транзакцию;

инициированы после допустимого срока;

ранее возвращены.

Если какая-либо из этих проверок является положительной, то опротестование отклоняется и чарджбек не инициируется. А это значит, что мерчанту не нужно отвечать. В Visa надеятся, что большинство распределенных платежей будет отфильтровано с помощью этих процессов, позволяя мерчантам, покупателям и эмитентам не выполнять лишнюю ненужную работу.

Однако, если все три пункта отрицательны, то чарджбек будет открыт. Visa будет возлагать ответственность за чарджбек на мерчанта, если только он не сможет доказать, что возврат платежа недействителен. Торговцы не смогут даже начать процесс оспаривания, не следуя регламенту и правилам, которые скоро вступят в силу.

Принцип коллаборации

Ошибки процессинга и опротестования покупателей будут регулироваться как процесс коллаборации. Этот процесс будет в значительной степени похож на текущий процесс опротестования и позволит сторонам самостоятельно решить спор или предоставить его на рассмотрение в арбитраж Visa, как это было ранее.

Самое значимое изменение — это новый, более подробный бланк с деталями чарджбека, заполняемый эмитентом, который будет предоставлять больше информации для каждого процесса опротестования, упростит общение и сократит время разрешения проблемы.

Как мерчантам подготовиться к VCR?

Предполагается, что у мерчантов будет гораздо меньше чарджбеков, на которые они должны ответить. Но они должны будут придерживаться более четких стандартов, чтобы реагировать на них. Обязательным является ознакомление с новыми действующими правилами и положениями Visa, как только они станут доступными. Это не только позволит мерчантам предотвращать чарджбеки, будучи более бдительными при оформлении возврата, но и подготовить корректные документы на оспаривание, если в этом возникнет необходимость.

Мерчантам, которые готовы к изменениям, VCR поможет уменьшить потери, вызванные френдли фродстерами и ограничит клиентам, которые обошли политику возврата, возможность инициировать чарджбек.

С другой стороны, чрезмерная жесткость затруднит ответную реакцию на чарджбеки, как ранее. Все надеются, что чрезмерная строгость, требуемая с обеих сторон, автоматизирует большинство банальных проблем с платежами, которые актуальны сегодня, и позволит торговцам сосредоточиться на обслуживании клиентов, а не на поиске мошенников.