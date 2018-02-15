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CaixaBank
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CaixaBank
15.02.2018
В Европе четыре крупных банка серьезно оштрафовали за сговор
05.03.2015
Владельцы автомобилей Ford могут управлять финансами прямо за рулем
09.10.2014
Испанский банк CaixaBank выпустил браслеты для бесконтактных платежей
28.08.2014
CaixaBank инвестирует в новое поколение банкоматов
04.07.2014
Испанский банк внедряет браслеты для бесконтактных платежей
12.06.2014
Ведущие банки Испании помогут малому бизнесу повысить лояльность клиентов
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!
05.05.2014
CaixaBank представил платежную платформу на Facebook
14.04.2014
Telefonica, CaixaBank и Santander создают совместное предприятие электронной коммерции
2
21.03.2014
Мобильные платежи в жизни банков: бизнес-кейс от CaixaBank
25.02.2014
«Сейчас — время преобразования сферы платежей» — Сэм Шрогер, VISA
20.02.2014
CaixaBank запускает банковские приложения для переносных устройств
17.12.2013
La Caixa запускает крупнейшую в Европе систему NFC-платежей
Cтартапы
Названа дата проведения юбилейного iForum-2018
События
13
Март
Киев
Kyiv Blockchain Forum пройдет в столице 13 марта
23
Март
Киев
В Киеве пройдет международная конференция BlockchainUA
29
Март
Киев
В Киеве пройдет криптовыставка Blockchain & Bitcoin Conference
17.10.2013
Telefónica объединяется с CaixaBank
29.08.2013
CaixaBank и Comercia Global Payments запускают mPOS-терминал
31.05.2013
CaixaBank, Santander и Telefonica создадут совместное предприятие в Европе