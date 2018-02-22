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UnionPay
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UnionPay
22.02.2018
UnionPay начнет выпускать свои платежные карты на новых рынках
29.01.2018
Huawei Pay: назван первый зарубежный рынок, где заработает платформа
12.12.2017
Китайский UnionPay запускает мобильный кошелек
29.08.2017
Китайская компания разрабатывает банкоматную сеть на блокчейне
17.07.2017
Mastercard и Visa сдают позиции в пользу китайской платежной системы
10.07.2017
UnionPay сообщил об успехе своего мобильного кошелька
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!
01.06.2017
Китайская платежная система запускает платежи по QR-кодам
24.04.2017
Битва гигантов: у Visa и Mastercard появился конкурент
20.03.2017
Успех UnionPay: платежную систему поддерживает 41 млн мерчантов по всему миру
07.12.2016
Дружбе конец: UnionPay остановила выпуск кобрендинговых карт
23.09.2016
IBM и UnionPay создали совместный блокчейн-проект
17.08.2016
Платежная система Китая добралась до Северной Америки
Cтартапы
Названа дата проведения юбилейного iForum-2018
События
13
Март
Киев
Kyiv Blockchain Forum пройдет в столице 13 марта
23
Март
Киев
В Киеве пройдет международная конференция BlockchainUA
29
Март
Киев
В Киеве пройдет криптовыставка Blockchain & Bitcoin Conference
25.07.2016
Китайская платежная система опередила Visa и Mastercard
16.05.2016
Расплатиться картой UnionPay в ЕС станет проще
18.04.2016
Россия и Китай создадут совместную платежную систему
04.03.2016
В Иране заработают UnionPay и JCB
16.12.2015
Китайская UnionPay представила сервис мобильных платежей
5
20.10.2015
Китайская платежная система UnionPay заработала в Крыму
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