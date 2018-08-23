Еще один банк позволит клиентам торговать криптовалютами

Клиентам будут доступны счета в различных валютах, торги на фондовых биржах и криптовалютные кошельки

Немецкий оффшорный банк Valens Bank и шведская компания Blocktrade Technology Ltd. (BTT) подписали соглашение об использовании ПО Crypto Trading Toolbox для торговли криптовалютами. Вскоре банк предоставит клиентам возможность заниматься криптотрейдингом.

Торбен Педерсен

директор Valens Bank

Сейчас основная задача – отладка всех аспектов работы. Сам запуск назначен на сентябрь. По условиям сделки 1,5% от объема средств на площадке Valens Bank будут идти шведской BTT.

Как говорится на сайте немецкого банка, клиентам доступны счета в различных валютах, торги на фондовых биржах, а также криптовалютные кошельки для BTC, BCH, ETH, LTC.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, ранее сообщалось, что Центральный банк Таиланда совместно с консорциумом с R3 и восемью банками по разработке собственной цифровой валюты для использования во внутренних межинституциональных переводах средств.

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По материалам prnewswire.co.uk