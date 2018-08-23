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PaySpaceMagazine

Еще один банк позволит клиентам торговать криптовалютами

23.08.2018 15:41

Клиентам будут доступны счета в различных валютах, торги на фондовых биржах и криптовалютные кошельки

Криптовалюта

Еще один банк позволит клиентам торговать криптовалютами. Фото: blogdomultinivel.com.br

Немецкий оффшорный банк Valens Bank и шведская компания Blocktrade Technology Ltd. (BTT) подписали соглашение об использовании ПО Crypto Trading Toolbox для торговли криптовалютами. Вскоре банк предоставит клиентам возможность заниматься криптотрейдингом.

Сейчас отличное время для партнерства с Stockholm IT Ventures и Blocktrade Technology и принятия их инновационного подхода к криптовалютам. Мы уверены, что данное программное обеспечение будет востребовано трейдерами. Мы протестировали программы и были впечатлены их быстродействием
Торбен Педерсен
директор Valens Bank

Сейчас основная задача – отладка всех аспектов работы. Сам запуск назначен на сентябрь. По условиям сделки 1,5% от объема средств на площадке Valens Bank будут идти шведской BTT.

Как говорится на сайте немецкого банка, клиентам доступны счета в различных валютах, торги на фондовых биржах, а также криптовалютные кошельки для BTC, BCH, ETH, LTC.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, ранее сообщалось, что Центральный банк Таиланда совместно с консорциумом с R3 и восемью банками по разработке собственной цифровой валюты для использования во внутренних межинституциональных переводах средств.

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По материалам prnewswire.co.uk

Рубрики: BitcoinFinTechБанкиДеньгиКриптовалютыНовости
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