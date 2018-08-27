Крупнейший банк США патентует хранилище для крипто-транзакций

BoA представил еще одну патентную заявку

Bank of America (BoA), крупнейшее американский банк, подал очередную патентную заявку на разработку системы, предназначенной для записи и надежного хранения данных о криптовалютных транзакциях.

Система включает в себя устройство с процессором, которое сначала получает набор элементов данных, затем ключ шифрования, после чего шифрует эти элементы данных внутри первого блока блокчейна. После этого устройство объединяет ключ шифрования с зашифрованной «картой» элементов, чтобы создать и зашифровать «тег создателя», который встраивается и публикуется в первом блоке блокчейна.

Далее устройство объединяет ключ шифрования с зашифрованной картой элементов, создавая и шифруя «тег создателя», который встраивается и публикуется в первом блоке блокчейна.

Как отмечается в документе, эта патентная заявка является переработанной версией обычной заявки «Онлайн-хранилище криптовалют», которую в 2014 году подал Джеймс Дж. Ронка.

Несмотря на свое скептическое отношение к криптовалютам, BoA уже долгое время активно исследует лежащие в их основе технологии. В общей сложности этот второй по величине банк США подал около 50 патентных заявок, связанных с блокчейном, часть из которых была одобрена.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что крупнейший банк Сингапура OCBC Bank запустит роботизированный инвестиционный сервис. Система будет предупреждать об изменении экономических показателей.

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По материалам forklog.com.