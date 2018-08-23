Азиатский банк запустит роботизированный инвестиционный сервис

Система будет предупреждать об изменении экономических показателей

Крупнейший банк Сингапура OCBC Bank запускает роботизированный инвестиционный сервис с использованием технологий местного стартапа WeInvest.

Перед запуском сервис прошел девятимесячный период эксперементальных испытаний в партнерстве WeInvest и инновационным подразделением банка OCBC Open Vault. Так как сервис ориентируется на молодых и разбирающихся в технологиях инвесторов, для начала пользователю RoboInvest потребуется лишь 3500 сингапурских долларов инвестиционного капитала.

Адитья Гупта

Глава электронного бизнеса OCBC Bank

Клиенты могут выбирать из 28 различных портфелей акций и обменных фондов на шести рынках, включая технологии, инвестиционные фонды недвижимости, быстрорастущие потребительские компании, недвижимость, здравоохранение и продукты питания и напитки. Алгоритмы отслеживают производительность вложений, чтобы сбалансировать инвестиции и предупредить пользователей об изменении экономических показателей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что Union Bank AG из Лихтенштейна заявил о намерении стать первым лицензированным и регулируемым банком в мире, запустившим собственные security-токены. Они будут полностью соответствовать требованиям местного регулятора FMA.

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По материалам finextra.com