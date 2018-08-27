В Китае запретили обсуждать криптовалюты на форумах

Китайский поисковик начал блокировать крипто-форумы

Китайский поисковый гигант Baidu вслед за Tencent решил дистанцироваться от криптовалютной тематики, начав банить темы о криптовалютах на платформе Baidu Tieba.

из сообщения китайских СМИ



По словам представителя Baidu Tieba, «компания будет работать и управлять своим бизнес-форумом на основе существующих китайских законов и правил». По крайней мере на данный момент, подфорумы «цифровая валюта» и «виртуальная валюта», по-видимому, недоступны, поскольку поиск этих ключевых слов на платформе заканчивается заявлением, в котором говорится: «Этот форум временно закрыт из-за соответствующих законов и правил».

Комментируя это заявление, представитель Baidu Tieba намекнул, что эти подфорумы были заподозрены в распространении информации о первичных размещениях токенов (ICO) и спекуляциях с криптовалютами.

представитель Baidu Tieba



Напомним на прошлой неделе мессенджер WeChat, разработанный китайским технологическим гигантом Tencent, заблокировал медиа-аккаунты, связанные с криптовалютами и блокчейном.

Платформа Baidu Tieba, запущенная в 2003 году, является крупнейшим сообществом онлайн-форумов для китайских интернет-пользователей. Компания заявила, что ее бизнес-форум насчитывает около 300 млн активных пользователей в месяц.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что Coinbase позволит интернет-магазинам принимать криптовалюты. Coinbase Commerce, платежное решение для торговцев, разработанное криптобиржой, запустило плагин для обработки платежей WooCommerce, который уже доступный на Github.

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По материалам coindesk.com.