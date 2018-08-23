Более того, будут закрываться и внутренние веб-сайты

Китайская служба по контролю за рисками в области финансовых технологий (CNFRRO) обнародовала список из 124 зарубежных биткоин-бирж, предоставляющих услуги жителям Китая. Регулятор будет добиваться блокировки всех этих площадок в стране.

Сообщается, что для прекращения криптотрейдинга в Китае регулятор активизирует свои усилия по мониторингу онлайн-пространства и блокированию доступа к подобным платформам.

Более того, агентство будет блокировать WeChat-аккаунты, которые предоставляют связанные с криптовалютами услуги.

В настоящее время жителям Китая уже недоступны несколько крупных биткоин-бирж, включая Binance, OKEx и Bitfinex.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что китайский гигант электронной коммерции JD.com готов к запуску в Европе. Ритейлер планировал выход на этот континент уже довольно давно, но теперь заявил о планах завершить свою стратегию выхода на европейский рынок электронной коммерции к концу этого года.

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По материалам thepaypers.com